PJ investiga dois casos de extorsão por ameaça de divulgação de vídeos íntimos  

Dois homens terão sido vítimas de um esquema de chantagem online. Segundo a Polícia Judiciária, as vítimas terão conhecido mulheres nas redes sociais e ter-se-ão despido para falar com elas por videochamada. As mulheres acabaram por chantagear os homens, dizendo que iam mostrar as imagens às suas famílias. Os casos estão em investigação.

André Vinagre

A Polícia Judiciária (PJ) fez saber ontem que, durante o fim-de-semana, registou dois casos suspeitos de extorsão por vídeo sexual. Dois homens terão conhecido mulheres nas redes sociais, acabando por se despirem para falar com elas por videochamada. Depois das conversas, as mulheres enviaram mensagens indicando que tinham gravado os vídeos e que, caso eles não lhes enviassem dinheiro, os iriam mostrar às famílias. Na conferência de imprensa conjunta entre a PJ e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), as autoridades informaram que estão a investigar um esquema de casamentos falsos para atribuir residência de Macau a dois cidadãos do interior da China.

No primeiro caso de extorsão, a alegada vítima é um homem de 29 anos. No passado domingo denunciou à PJ que na sexta-feira tinha conhecido uma mulher nas redes sociais e que acabaram por ter uma conversa por videochamada enquanto estavam nus. Mais tarde, o homem terá recebido uma mensagem a dizer que a mulher tinha gravado o vídeo da conversa e tirado fotografias, e que tinha informações sobre os seus familiares. Então, a mulher terá chantageado o homem, pedindo dinheiro, caso contrário iria mostrar os vídeos e fotografias à família. O homem acabou por enviar 799 patacas, mas a mulher pediu mais e foi então que o homem denunciou o caso à PJ. As autoridades estão agora a investigar este caso suspeito de extorsão.

O segundo caso é semelhante ao primeiro. A vítima, um homem de 26 anos, terá feito uma videochamada com uma mulher que acabara de conhecer enquanto estavam ambos nus. A mulher fê-lo saber, depois, que tinha gravado o vídeo da conversa e exigiu que este lhe pagasse um montante de 1.500 dólares dos Estados Unidos, o equivalente a cerca de 12 mil patacas. O homem acabou por enviar a quantia, mas a mulher pediu mais. A alegada vítima denunciou o caso à PJ também no passado domingo, estando a situação a ser investigada.

Na conferência de imprensa, o porta-voz da PJ indicou que as autoridades receberam uma denúncia de um outro caso de extorsão, desta vez com uma mulher de 38 anos como vítima. A mulher terá conhecido um homem através da internet, que, segundo disse, era engenheiro em Inglaterra. O homem disse depois que estava infectado com o coronavírus e que precisava de dinheiro para pagar o tratamento. A mulher enviou 24.800 patacas, mas o homem pediu mais, o que levantou suspeitas, fazendo com que a alegada vítima denunciasse o caso à PJ.

O porta-voz do CPSP indicou que as autoridades estão a investigar um alegado esquema de casamentos falsos que tinha o objectivo de dar residência de Macau a dois cidadãos do interior da China. Dois residentes de Macau, que tiveram um casamento legítimo mas que entretanto se divorciaram, casaram, respectivamente, com um homem e uma mulher do interior da China, para que eles tivessem direito a residência em Macau, a troco de 200 mil dólares de Hong Kong de cada um. O caso foi enviado para o Ministério Público.