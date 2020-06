Novo paciente está numa situação clínica “estável”, garante Lo Iek Long

O 46º paciente infectado por Covid-19 no território está internado na enfermaria de isolamento do Hospital Conde São Januário numa situação clínica “estável”, anunciou um representante dos Serviços de Saúde. As autoridades revelaram que as quotas diárias de isenção de quarentena em Zhuhai têm sobrado, e que foram vendidas 92 milhões de máscaras desde o início da pandemia. A DSEJ tem o registo de 70 alunos de Macau que pretendem regressar de Taiwan e o CPSP avançou que a maioria dos produtos de contrabando apreendidos nas fronteiras no último mês foram vegetais, tabaco e carne.

Eduardo Santiago

O novo caso de infecção por Covid-19 em Macau está a “reagir bem aos medicamentos” e encontra-se numa situação clínica “estável”, garantiu ontem o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde S. Januário, Lo Iek Long, em conferência de imprensa. O representante dos Serviços de Saúde adiantou também que o residente de Macau de nacionalidade filipina “começou o tratamento antiviral há quatro dias” na enfermaria de isolamento do Hospital Conde S. Januário e assinalou que, até ao momento, não houve qualquer caso registado “de infecção nos profissionais de saúde”.

“A situação clínica do paciente número 46 está estável, tem febre de 37.5°C e já começou o tratamento antiviral há quatro dias, posso adiantar que está a reagir bem aos medicamentos”, referiu Lo Iek Long. Sobre o facto de o paciente ser diabético, o clínico admitiu a possibilidade de a infecção poder agravar-se. “É certo que as pessoas com uma certa idade ou com uma doença crónica têm maior possibilidade de virem a agravar a infecção num determinado momento, mas isso também se aplica a quem tem condições de saúde estáveis. Caso se agrave a sua condição teremos de mudar de medicação e introduzir o apoio do ventilador. Com base na experiência com os outros pacientes, desenvolvemos sempre um plano de prevenção e um plano próprio para cada doente”, explicou.

Depois de fazer um balanço dos números da pandemia no território, Lo Iek Long assinalou que amanhã tem início a 17ª ronda de máscaras. “A próxima ronda vai começar no dia 1 de Julho e as pessoas abrangidas pelo programa continuam a ser as mesmas: portadores de BIR e de Blue Card. Desde o início da 16ª ronda foram vendidas 4,7 milhões de máscaras. No total já foram vendidas 92 milhões de máscaras”, afirmou.

Questionado sobre o despacho da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura publicado ontem em Boletim Oficial, Lo Iek Long disse apenas que tal “prevê o preço das máscaras de protecção e dos testes de ácido nucleico, mas não prevê o limite do prazo do programa”.

Sobre o aumento das quotas diárias de isenção de quarentena em Zhuhai, de 1000 para 3000, o médico admitiu que, nos últimos dias, a procura não tem ultrapassado a oferta. “Inicialmente houve alguma pressa por parte das pessoas para pedir isenção de quarentena em Zhuhai, houve alguns problemas, mas nos últimos dias temos verificado que há sempre quotas disponíveis, até a meio da noite há quotas, uma vez que temos diariamente 3 mil quotas para atribuir”, indicou Lo Iek Long.

No que toca aos reagentes disponíveis, para a realização de testes de ácido nucleico em Macau, Lo Iek Long fez um balanço positivo, e garantiu que as autoridades não estão a enfrentar qualquer tipo de escassez. “Desde o início da pandemia já conseguimos 16 mil análises de amostras por dia, e olhando para a pandemia a nível mundial, a realização de testes de ácido nucleico já é um trabalho regular, não estamos a enfrentar um problema de falta de reagentes. Todos os respectivos critérios já foram assegurados, todos os reagentes que temos passaram os critérios nacionais e possuímos reagentes fabricados no interior da China e fora da China”.