Ng Kuok Cheong apela à responsabilização das chefias 

O Comissariado contra a Corrupção incluiu nos relatórios dos últimos dois anos vários casos de abuso de poder em diferentes serviços públicos. O deputado Ng Kuok Cheong vem agora questionar o Governo sobre essa matéria, estranhando que esses casos não originem repreensões públicas ou mesmo exonerações, nos termos do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia da Administração Pública, e considerando “bastante vago” o processo de responsabilização política.

Apesar do Governo entender que a acusação em sede de processo penal é a responsabilização mais eficaz, o deputado democrata defende não existir contradição entre os mecanismos penais e administrativos, censurando por isso o Governo por se abster de fazer uso de uma das suas prerrogativas.

Na interpelação agora enviada ao Governo, Ng Kuok Cheong pede que o Executivo esclareça a sua posição relativamente a este tipo de casos, e que dê conhecimento público das acções empreendidas nalgumas das situações apontadas pelos relatórios do CCAC, nomeadamente se repreendeu ou exonerou alguns dos responsáveis da Administração acusados de abuso de poder.

Na interpelação, o deputado refere-se em particular ao caso do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), actualmente em julgamento no Tribunal Judicial de Base. Ng Kuok Cheong quer saber se na perspectiva do Governo esse caso está ainda a ser investigado.