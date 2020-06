Mais de 800 residentes já usaram corredor especial com Hong Kong

Na conferência de imprensa de ontem, Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) disse que há 1281 pessoas em observação médica, 1272 nos hotéis designados, 4 em barcos de pesca e cinco nas instalações dos Serviços de Saúde. “As pessoas que estão em observação médica são 47 trabalhadores não-residentes, 1107 residentes de Macau e os restantes 126 cidadãos de outras nacionalidades”.

Em relação aos transportes especiais de barco entre Macau e o aeroporto internacional de Hong Kong, a representante da DST anunciou que “823 pessoas regressaram ao território desde 17 de Junho” e que ontem à noite estavam registadas mais 17 pessoas para apanhar o barco fretado. “Em relação ao número de bilhetes de barco vendidos para Hong Kong temos um total de 801 bilhetes sendo que 470 pessoas já partiram de Macau para o aeroporto desde 17 de Junho. Para hoje (ontem), 12 pessoas compraram bilhete de barco para apanhar voo em Hong Kong”, adiantou Lau Fong Chi.

Ainda sobre o regresso de residentes de Macau ao território, a representante da DST foi questionada sobre o registo de alunos que se encontram em Taiwan e que pretendem voltar a casa. Lau Fong Chi assinalou que o serviço de registos começou ontem à tarde, e que, de acordo com os dados da DSEJ, há um total de 70 alunos inscritos. “Quanto aos registos de alunos em Taiwan que pretendem regressar a Macau, segundo os números entregues pela DSEJ há 70 alunos que efectuaram o registo para regressar a Macau a partir de Taiwan”.

Ao contrário de outras regiões, os residentes de Macau que pretendam regressar ao território a partir de Taiwan não estão sujeitos à apresentação de um resultado de teste de ácido nucleico negativo para embarcar, frisou Lo Iek Long. “A região de Taiwan tem neste momento pouco mais de 400 casos confirmados e desde Março que não houve novos casos locais, por isso é aceitável a isenção de apresentação do resultado do teste de ácido negativo no embarque a quem regresse de Taiwan, mas isso não significa que não precisem de fazer observação médica. Apenas estão isentos de apresentar o resultado de teste de ácido nucleico negativo antes de embarcar no avião”, explicou.