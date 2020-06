Macau Legend adia compra de terrenos no Cambodja por causa da pandemia

O grupo liderado pelo empresário David Chow adiou a aquisição de 1200 hectares de terra na província de Siem Reap, no Cambodja, devido a dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19. A Macau Legend pretende construir um resort integrado nos terrenos situados a 50 km de Angkor Wat.

A Macau Legend Development adiou a aquisição de 1200 hectares de terrenos na província de Siem Reap, no Cambodja, para o próximo ano, devido a dificuldades processuais causadas pela pandemia da Covid-19, anunciou a empresa em comunicado. O grupo do empresário David Chow pretende construir um resort integrado nos terrenos localizados a 50 km de Angkor Wat, mas foi obrigado a estender a data de vencimento por um ano “devido a atrasos e dificuldades no processo causadas pela pandemia da Covid-19”.

De acordo com o documento veiculado pela empresa, a Macau Legend anunciou que não conseguiu reunir todas as condições do negócio antes do prazo indicado, e que por isso prorrogou a “data de vencimento para a satisfação de todas as condições do negócio” por mais um ano, ou seja, até 26 de Junho de 2021.

Segundo as condições estipuladas pela Macau Legend ao vendedor, os terrenos têm de ser “propriedades que se encontram livres de responsabilidades, encargos e que possam ser utilizadas de forma livre”. Para além disso, a Macau Legend exigiu também ao vendedor que os terrenos não possam ser de “autóctones, moradores ou ocupantes, escolas e estudantes, não tenham qualquer disputa legal, hipoteca, penhor ou garantia”. Nas exigências de aquisição dos terrenos, o grupo do empresário David Chow assinala também que a compra das terras tem de ser feita num único lote, com o fornecimento da respectiva documentação.

Recorde-se que em Dezembro de 2018, a Macau Legend anunciou a celebração de uma escritura de compra e venda para a aquisição de 100 por cento de uma empresa intitulada Howing Enterprises Co Ltd, bem como diversos lotes de terrenos num total de 1.200 hectares. “A aquisição dos terreno pela Macau Legend é destinada à construção e desenvolvimento de um resort integrado na província de Siem Reap, Cambodja, de forma a permitir que a Macau Legend possa participar e beneficiar da indústria do turismo do Cambodja, que é algo importante para o desenvolvimento a longo prazo do grupo, bem como para a ampliação de sua base de receita”, podia ler-se no comunicado da Macau Legend de 2018.

Apesar da estratégia delineada, restam algumas dúvidas sobre a possibilidade deste resort poder vir a integrar instalações de jogo na província de Siem Reap. Em declarações ao portal Inside Asian Gaming no ano passado, o director executivo da empresa, Sheldon Trainer, desvalorizou a impossibilidade de construção de um casino no Camboja, e assinalou a importância da proximidade com Angkor Wat, um dos pontos turísticos mais procurados na Ásia. “Quando anunciámos o nosso interesse, alguém nos disse que não havia jogo em Siem Reap, mas estamos a 50 quilómetros de Angkor Wat. Acho que o turismo em Siem Reap é geralmente bom, podemos avançar com este projecto mesmo sem um casino. Caso haja autorização para fazer um casino, tudo bem, mas podemos procurar activos noutro lugar”, afirmou Sheldon Trainer em 2019.

A Macau Legend explora em Macau o Fisherman’s Wharf e os casinos Legend Palace e Babylon Casino. Para além disso, a Macau Legend detém hotéis em vários países e administra o complexo Savan Legend Resorts em Savannakhet, no Laos, que inclui um casino.