Legislação para proteger denunciantes de corrupção só com “consenso da sociedade”, diz CCAC

Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) colocou de lado a hipótese de avançar para legislação de protecção de denunciantes de casos de corrupção. “É preciso apurar as necessidades, os apelos e o consenso da sociedade”, diz o organismo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) exclui a possibilidade de o Governo avançar para uma lei de protecção de denunciantes de casos de corrupção, como Sulu Sou tinha pedido. Em resposta a uma interpelação do deputado, o organismo explicou que é preciso “apurar as necessidades, os apelos e o consenso da sociedade”. O CCAC aproveita ainda para apelar a que sejam feitas denúncias identificadas e não anónimas.

Na interpelação escrita, Sulu Sou alertava que o regime de gestão do tratamento de queixas apresentadas por trabalhadores dos serviços públicos não permite que as queixas sejam apresentadas de forma anónima, dizendo que denunciantes já foram prejudicados nas suas carreiras por terem feito uma denúncia. Na resposta, o CCAC diz que “se o queixoso ou denunciante tiver declarado expressamente que não pretende que a sua identidade seja revelada”, o organismo “utilizará os seus mecanismos internos para proceder aos necessários registos, tratando com especial cuidado a identidade do queixoso ou denunciante”.

Além disso, diz o CCAC, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção deixa em aberto a opção de as denúncias serem anónimas ou identificadas. Assim, “quanto à necessidade do estudo da legislação a este respeito em Macau, é preciso também apurar as necessidades, os apelos e o consenso da sociedade”.

Segundo os dados do organismo, em 2019, a percentagem de denúncias anónimas recebidas foi de 54,6% e em 2018 foi de 55,4%. O CCAC diz que, do total das queixas anónimas recebidas, 66% consubstanciam situações “não verídicas” ou “cujo teor não corresponde à realidade”.

Por isso, o CCAC diz que as participações identificadas “são benéficas para dar um passo adiante na revelação e na perseguição da origem de actividades de corrupção, sobretudo quando os denunciantes são aqueles que têm conhecimento de informações de natureza interna ou são profissionais com capacidade de desvendar condutas de corrupção ou irregularidades”.

Sobre as retaliações por parte dos superiores hierárquicos dos denunciantes, de que Sulu Sou falava, o CCAC afirma que “não recebeu, até à data, nenhum registo de caso em que um funcionário ou particular fosse alvo de sanção disciplinar ou de qualquer forma de ‘retaliação’ por ter apresentado queixa ou denúncia identificada”. O organismo diz que os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) também não registaram nenhuma queixa do género.