Empresa local desenvolveu robot inteligente de limpeza

A Guardforce Macau colocou no mercado um robot inteligente de desinfecção para ajudar nos trabalhos de limpeza e prevenção da Covid-19. De acordo com a informação veiculada pela Macau News Agency, o robot “VirusGuard” foi colocado à venda em Macau e Hong Kong no passado mês de Abril.

Segundo a Guardforce Macau, o mecanismo foi equipado com uma função de cartografia electrónica para registo de ambientes internos e tem uma funcionalidade independente com um modo de piloto automático. Outro dos componentes do robot “VirusGuard” foi a incorporação de um difusor de spray de alta eficiência para limpezas a 360° com desinfetante especial de dióxido de cloro e um agente bacteriostático inofensivo ao homem.

“Macau como cidade movimentada de turismo e entretenimento tem sentido uma queda acentuada no número de entrada de turistas devido ao impacto do COVID-19. No entanto, acredita-se que, após a suspensão do bloqueio, o número total de turistas regresse ao normal”, afirmou a directora administrativa Susanna Vong em declarações à Macau News Agency.

A representante da Guardforce Macau explicou ainda que o “VirusGuard” foi lançado no marcado em meados de Abril e está disponível em Macau e Hong Kong. O lançamento deste produto surge na sequência do desenvolvimento de soluções robóticas pela Guardforce Macau, para funções comerciais e de segurança, nomeadamente a patrulha de segurança 24 horas, atendimento ao cliente e atendimento a idosos.