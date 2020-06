Decisão do TUI sobre caso Dore vai ser “muito importante para todo o sector”

Para Paulo Martins Chan, a decisão do Tribunal de Última Instância (TUI) sobre o caso Dore vai fazer com que a relação entre as concessionárias e as empresas de junkets venha a alterar-se. Em entrevista à Macau News Agency, Paulo Martins Chan disse que, ainda que o TUI ainda não se tenha pronunciado, “este caso será muito importante para todo o sector”.

“Se a concessionária for considerada responsável, terão de ser muito cautelosos com os junkets e, além disso, a relação com os junkets vai mudar. Tudo depende da decisão do TUI”, disse o antigo líder da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), que saiu do organismo a 10 de Junho.

Recorde-se que, em 2015, a Dore Entertainment Co., Ltd. foi vítima de um desfalque interno cometido por uma funcionária identificada como Mimi Chow, que desviou 700 milhões de dólares de Hong Kong de uma das salas de jogo VIP do Wynn Macau. Várias pessoas que tinham investido na Dore reclamaram o dinheiro que tinham perdido por consequência do desvio. O Tribunal Judicial de Base indicou que a empresa de junkets teria de suportar esse valor, mas em 2018 o Tribunal de Segunda Instância decidiu que também a Wynn era responsável.

“Se, um dia, o tribunal decidir que as concessionárias também são responsáveis, as operadoras de jogo terão de ser mais cautelosas ao selecionarem os junkets ou então elas próprias terão de gerir o jogo VIP”, referiu Paulo Martins Chan, que trocou a DICJ pelo Ministério Público no início do mês.

Nos últimos cinco anos, Paulo Martins Chan esteve à frente da DICJ e apertou as regras para os junkets. Nesta entrevista à MNA, Chan ressalvou: “Acho que existe uma razão para a existência de junkets e as concessionárias não são estúpidas. Eles assinam um contrato com um junket porque têm uma necessidade que apenas um junket pode satisfazer. É o mercado a funcionar e estamos a operar numa economia livre. Desde que ninguém cometa nenhuma irregularidade, o regulador não tem problemas”.

A.V.