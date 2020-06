Crescimento económico negativo próximo dos 60%, prevê Universidade de Macau

O Centro de Estudos do Departamento de Economia da Universidade de Macau apresentou ontem uma revisão à projecção macroeconómica para 2020, onde aponta para a possibilidade de se vir a registar um crescimento económico negativo de 59,1%.

Na pior das hipóteses, ou seja, caso até ao fim do ano se registem pouco mais de cinco milhões de visitantes a chegarem a Macau, o crescimento económico será de -59,1%. Num cenário em que se atinja 12,6 milhões de visitantes, o crescimento económico poderá ser de -55,7%.

Segundo a análise da Universidade de Macau, a inflação vai rondar os 2,1% e 2,2%. No final do ano, a taxa de desemprego deverá situar-se entre os 2,2% e os 2,8%. A taxa de desemprego dos residentes deverá andar entre os 3,2% e os 3,9%. Já as receitas do Governo deverão ser de entre 71,3 mil milhões e 92,9 mil milhões de patacas.

Na nota divulgada ontem, a Universidade de Macau indica que “o surto de coronavírus afecta principalmente o crescimento económico de Macau, com menos impacto nas duas principais variáveis económicas: a taxa de desemprego e a taxa de inflação”.

Além disso, “com a tensão económica entre a China e os Estados Unidos e o abrandamento do crescimento económico da China, a economia de Macau deverá deteriorar-se em 2020”, indica a UM, acrescentando que “a política e o objectivo macroeconómico deverão ter como objectivo a estabilização do mercado de trabalho a curto prazo, impedir o encerramento de empresas e manter a confiança dos produtores e consumidores, a fim de promover uma recuperação económica gradual”.

A.V.