Taxa de desemprego sobe para os 2,4%

A taxa de desemprego em Macau, entre os meses de Março e Maio deste ano, situou-se nos 2,4%, indicou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), através de um comunicado divulgado no sábado. Este valor representa um aumento de 0,2% em comparação ao período entre Fevereiro e Abril. A DSEC explica, na nota, que este valor é consequência da epidemia do coronavírus. A DSEC informa ainda que a taxa de desemprego dos residentes foi, entre Março e Maio, de 3,4%, o que reflecte um aumento de 0,3% relativamente ao período anterior.

Entre Março e Maio, a população activa totalizou 404.300 pessoas e a taxa de actividade foi de 70,5%. A DSEC informa ainda que, em termos de ramos de actividade económica, verificou-se que o número de empregados da construção aumentou, mas que o número de empregados quer do comércio a retalho quer dos hotéis e similares decresceu.

O Governo informa que, entre Março e Maio, a população desempregada era composta por 9.700 pessoas, mais 800 do que entre Fevereiro e Abril. A DSEC destaca que, entre os desempregados à procura de novo emprego, a maioria trabalhou anteriormente no ramo de actividade económica do comércio a retalho, assim como no ramo das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos. Já o número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 5,1% do total da população desempregada, tendo baixado 0,7 pontos percentuais.

A população subempregada correspondeu a 10.600 pessoas, tendo aumentado 2.300, em comparação com o período anterior. A DSEC explica que a maior parte da população subempregada pertencia aos ramos de actividade do sector do jogo, da construção, do comércio a retalho e dos transportes e armazenagem.

Em termos anuais, a taxa de desemprego subiu 0,7%, a taxa de actividade subiu 0,1% e a taxa de subemprego aumentou 2,2%.