Sulu Sou pede medidas de apoio à juventude

Sulu Sou quer que o Governo da RAEM avalie o impacto que a epidemia do coronavírus está a ter relativamente à taxa de desemprego dos jovens e ao salário mínimo em todos os sectores. O deputado pediu ainda medidas de assistência para incentivar e diversificar a empregabilidade dos jovens durante a epidemia.

De acordo com o último inquérito ao emprego, referente ao período de Março a Maio de 2020, realizado pelos Serviços de Estatística e Censos, a taxa de desemprego dos residentes está nos 3,4%, enquanto o número de desempregados à procura do emprego atinge os 5,1 por cento.

Os resultados de um outro estudo, realizado pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior, nos anos de 2018 e 2019, sobre a intenção do prosseguimento de estudos e do emprego dos recém-graduados do ensino superior de Macau, revelam que cerca de metade dos inquiridos pretendem dedicar-se aos três seguintes sectores: “Turismo, Convenções e Exposições, Hotelaria e Restauração”, “Entretenimento e Jogo”, e “Comércio, Grosso e a Retalho”. Acontece que todas essas indústrias sofreram um enorme impacto causado pela epidemia, salientou o deputado.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais lançou a 27 de Março um plano de estágio destinado aos recém-graduados deste ano, com 1800 vagas de postos organizados em diferentes indústrias, incluindo entidades de interesse público (ex. companhias de água, electricidade e telecomunicações), bancos, e grandes empresas de lazer. Em relação a esse projecto, Sulu Sou pergunta às autoridades sobre o possível aumento de vagas, de forma a poder abranger os jovens que concluíram a graduação nos últimos anos, e enfrentam agora também grandes dificuldades no acesso ao emprego devido ao impacto de epidemia.

Sulu Sou apontou ainda para a “Política de Juventude de Macau 2012-2020”, projecto que visa desenvolver planos de estágio em novas indústrias na cidade, como artes culturais e criativas, transporte e medicina chinesa. Face à conclusão iminente do projecto, o deputado afirmou que, ao longo dos últimos anos, a intenção profissional dos jovens continua inclinada para os sectores da administração pública, turismo e jogo, e não para as novas indústrias. Por isso, o deputado pede às autoridades dados para justificar o o projecto em questão, perguntando ainda sobre eventuais ajustamentos.