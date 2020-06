Relatório sobre tráfico humano coloca Macau sob observação. Governo manifesta “indignação”

Macau está de regresso à lista de observação, no mais recente relatório sobre tráfico humano do Departamento de Estado norte-americano. No documento considera-se que a RAEM “não cumpriu plenamente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico”, ainda que se reconheçam os “esforços significativos” do Governo. A reacção chegou, por escrito, através do gabinete do secretário para a Segurança, onde se lê que o relatório dos Estados Unidos, “mais uma vez, não reflectiu fielmente a situação real em Macau, mostrando-se repleto de interpretações tendenciosas”.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

No mais recente relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre tráfico humano, Macau mantém-se no grau 2 mas volta a ser colocada na lista de observação, onde já estivera em 2017 e 2018. O mesmo documento alega que a RAEM “não cumpriu plenamente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico”, mas dá nota de “esforços significativos” nesse sentido, nomeadamente com a formação de forças policiais, da alfândega e dos serviços sociais, e com a organização de campanhas de consciencialização. O relatório aponta, contudo, que apenas uma investigação foi iniciada em 2019, não tendo sido deduzida qualquer acusação. O departamento norte-americano refere o que diz ser a falta de assistência às vítimas e sugere mesmo que seja instituído o salário mínimo para trabalhadores domésticos, grupo que, pela sua vulnerabilidade, está mais sujeito ao tráfico laboral. O Governo de Macau alega que o mesmo relatório “não reflectiu a fielmente a situação real em Macau” e manifesta “forte indignação”.

Entre os esforços da RAEM, sinalizados pelos investigadores americanos, figuram ainda o financiamento de serviços de apoio às vítimas e a condenação de três traficantes sexuais. O problema, pode ler-se no relatório, reside no facto de o Governo não ter demonstrado “esforços crescentes globais”, em comparação com o período analisado no relatório anterior. O documento, divulgado no final da semana passada, refere que ainda que se mantenham preocupações relaciondas com a exploração de vítimas, especialmente na indústria do sexo, o Governo, em 2019, “apenas investigou um caso suspeito, não facultou assistência a qualquer vítima e não deduziu qualquer acusação nem condenou traficantes a penas de prisão significativas”, o que justifica o posicionamento de Macau na Lista de Observação do Grau 2.

INVESTIGADORES ASSINALAM INEXISTÊNCIA DE SALÁRIO MÍNIMO PARA TRABALHADORES DOMÉSTICOS

A Administração liderada por Donald Trump recomenda o aumento significativo da identificação de vítimas, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis, como os trabalhadores migrantes e os da indústria do sexo. O aumento significativo dos esforços para investigar, acusar e condenar traficantes sexuais e laborais, “incluindo aqueles que operam nos casinos e noutros estabelecimentos de entretenimento”, é também recomendado pelo Departamento de Estado. Os investigadores apelam ainda que sejam assegurados serviços de protecção às vítimas e a atribuição de penas de prisão significativas a traficantes. Washington recomenda ainda que seja facultada formação a procuradores e juízes no âmbito da aplicação da lei de combate ao tráfico de pessoas, tal como o aumento de esforços no sentido da identificação de situações de tráfico laboral e de vítimas de sexo masculino. O departamento norte-americano, liderado pelo secretário de Estado Mike Pompeo, recomenda ainda que seja instituido o salário mínimo para trabalhadores domésticos estrangeiros.

O mesmo relatório detalha depois que apenas uma investigação por tráfico humano foi iniciada em 2019, “um decréscimo em comparação com uma investigação por tráfico sexual e duas por tráfico laboral realizadas em 2018. O Governo não iniciou quaisquer acusações, um descréscimo em comparação com as duas acusações em 2018”. O documento assinala ainda dois casos, em 2015 e 2016, em que foram condenados três traficantes sexuais com penas suspensas. Assinalado é ainda o facto de os juízes terem repetidamente considerado que o consentimento inicial da vítima constituía evidência suficiente para provar que o crime de tráfico não ocorreu, levando a que os mesmos casos fossem considerados sob outras tipologias de crimes.

Consideram os investigadores que “as autoridades mantiveram esforços mínimos para proteger as vítimas de tráfico”, e que ainda que tenha sido investigado um caso em 2019, não foram comunicados serviços de apoio a vítimas no mesmo ano, em comparação com o caso de uma vítima de tráfico sexual identificada em 2018. Refere o mesmo relatório que “o Governo nunca identificou vítimas de tráfico laboral em Macau”. O documento refere também uma diminuição no financiamento alocado aos serviços de protecção às vítimas, incluindo o atribuido aos abrigos facultados por organizações não-governamentais, de 1.77, em 2018, para os 1.72 milhões de patacas, em 2019. O relatório alega ainda que nenhuma vítima não-residente beneficiou da atribuição de residência permanente com base em “razões humanitárias bem fundamentadas”.

CAMPANHAS DE CONSCIENCIALIZAÇÃO RECONHECIDAS

O Departamento de Estado norte-americano assume, contudo, que as autoridades da RAEM mantiveram esforços de prevenção do tráfico, nomeadamente através da Comissão de Acompanhamento das Medidas de Dissuasão do Tráfico de Pessoas, sob a tutela da Segurança, que coordenou as actividades, tendo o Governo alocado para tal, em 2019, 3.24 milhões de patacas, em comparação com os 3.7 milhões alocados em 2018. O documento assinala as campanhas de consciencialização organizadas pelo Instituto de Acção Social (IAS), nomeadamente em transportes públicos, e as acções realizadas com estudantes universitários, tal como os vídeos difundidos nos postos fronteiriços e nos canais de televisão, ou o folheto em três línguas, realizado pela DSAL, de prevenção do trabalho forçado.

A Administração Trump considera que o não estabelecimento de um salário mínimo para os trabalhadores domésticos estrangeiros “pode ter aumentado a sua vulnerabilidade ao tráfico laboral”. Estabelecendo um perfil das vítimas de tráfico em Macau, o mesmo relatório menciona que, conforme foi reportado nos últimos cinco anos, os traficantes exploram vítimas estrangeiras e que as vítimas de tráfico sexual são sobretudo oriundas da China continental, da Rússia e do Sudeste Asiático, recrutadas através de anúncios falsos de emprego para lugares de cantores, modelos ou trabalho em casinos, sendo depois levadas a prestar serviços sexuais em casas de massagens, bordéis ilegais, clubes nocturnos, espaços de entretenimento em casinos, hotéis e residências privadas, “onde são monitorizadas de perto, tratadas com violência, forçadas a trabalhar longas horas, tendo por vezes os seus documentos de identificação confiscados”.

O relatório considera ainda que os trabalhadores migrantes, domésticos e do sector da construção, são particularmente vulneráveis à exploração em trabalhos forçados, assinalando que algumas agências de emprego cobram taxas excessivas de recrutamento e retêm os passaportes dos trabalhadores, “potencialmente levando à coerção com base na dívida”.

GOVERNO FALA EM “SUPOSIÇÕES INFUNDADAS”

Em resposta ao relatório sobre tráfico de pessoas do Departamento de Estado norte-americano, o gabinete do secretário para a Segurança alega que o documento, “mais uma vez, não reflectiu fielmente a situação real em Macau, mostrando-se repleto de interpretações tendenciosas, uma conclusão sem rigor e suposições infundadas”. Wong Sio Chak considera que o relatório revela “total ausência de conhecimento sobre o regime jurídico de Macau”, pelo que as autoridades de segurança da RAEM não concordam com as suas conclusões “e opõem-lhe a sua forte indignação”.

O mesmo gabinete assinala que, ao longo dos anos, através da Comissão de Acompanhamento das Medidas de Dissuasão do Tráfico de Pessoas, e de acordo com as disposições da Lei de Combate ao Crime de Tráfico de Pessoas, e “estratégias comuns, de padrão internacional, tem coordenado activamente os serviços governamentais e os diferentes sectores da sociedade na realização conjunta dos trabalhos com prevenção das actividades ilegais relativas ao tráfico de pessoas e actuado no âmbito da protecção às vítimas”.

Assinala o mesmo gabinete que “a evolução do volume de casos em Macau, revela uma diminuição constante, representando uma baixa percentagem ou uma percentagem quase nula, o que demonstra o efeito positivo dos referidos trabalhos realizados”.

As autoridades de segurança garantem que continuam “a colaborar no trabalho de execução da lei desenvolvido pelos órgãos judiciais, mantendo o contacto e o intercâmbio internacionais e regionais em ordem a prevenir e combater em conjunto as respectivas actividades ilícitas, num esforço contínuo para eliminar o tráfico de pessoas e quaisquer outras formas de exploração”.

___________________

Centro do Bom Pastor: Vítimas de tráfico sexual não denunciam situação à polícia

A directora do Centro do Bom Pastor considera que “o Governo de Macau fez o seu melhor para proteger as vítimas de tráfico”. Parceiro do Instituto de Acção Social (IAS), que lhes reencaminha as vítimas de tráfico menores de idade, o Centro diz não ter actualmente no seu abrigo qualquer vítima de tráfico, situação que se verifica desde 2018, ano em que deu guarida a apoio a uma menina traficada, que regressou entretanto à China continental. Debbie Lai, que diz desconhecer casos de escravatura no território, acredita que, “em Macau, se há casos, é de vítimas de prostituição, mas não saberemos porque elas não comunicam à polícia”.

Sobre o facto de as vítimas não denunciarem a sua situação às autoridades, a directora do Centro Bom Pastor diz que tal se deve ao desconhecimento relativo ao enquadramento criminal do tráfico. “As menores, estas raparigas, colaboram com os traficantes, elas não têm noção que isto é um crime. Em Macau, se há vítimas de prostituição, elas não vão comunicar à polícia, porque querem ganhar dinheiro. Talvez essa seja uma razão”.

Confrontada com as conlcusões do relatório anual sobre tráfico humano, do Departamento de Estado norte-americano (ver texto principal), que menciona uma alegada ausência de identificação e protecção das vítimas, Debbie Lai, que há 30 anos trabalha no Centro do Bom Pastor, desconfia: “Os Estados Unidos não têm provas de que o Governo de Macau não protege as vítimas. Eu acredito que se eles apanharem o traficante, eles vão proteger, salvar a vítima. Podem observar a polícia, eles têm muitas situações em que detêm os criminosos, mas não conseguem definir se são casos de tráfico humano ou não, porque nenhuma vítima diz ‘eu sou vítima’”.

Enviar as vítimas menores para o vosso centro, é suficiente? “De acordo com a lei, o IAS está responsável pela protecção das vítimas. De cada vez que a polícia apanha os traficantes, eles levam as vítimas ao IAS e depois eles encaminham-nas para nós. Temos um abrigo para proteger estas raparigas. Até terminar a investigação do caso, eles perguntam à rapariga se quer regressar a casa, se ela disser que quer regressar ao seu país, o IAS dá-lhe algum dinheiro para o transporte e alimentação”, descreve a responsável.

Debbie Lai conta que os investigadores americanos, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, visitaram em 2019 as instalações do centro. “Sim, todos os anos, os Estados Unidos têm representantes que vêm a Macau, visitam o Governo e visitam-nos. Não sabemos como é que eles redigem o relatório. Todos os anos eles nos visitam, e dizemos-lhes o que fizemos e como cooperamos com o Governo”.

A directora do centro considera que os resultados agora plasmados no relatório poderão resultar de desconhecimento sobre o modo de funcionamento das instituições locais, e diz perceber a indignação do Executivo. “Os Estados Unidos talvez não tenham uma noção profunda daquilo que o Governo de Macau fez por estas vítimas. O nosso papel é proteger estas raparigas, fazemos o nosso melhor para as proteger e perceber a situação em que estão, o que será o seu futuro, para que mantenham uma boa relação com a sua família”.

A directora dá ainda conta de acções de prevenção desenvolvidas pelo centro, como seminários em universidades, palestras nas escolas, e workshops com adolescentes, “para que percebam o que é o tráfico humano”. “Ensinámo-los a protegerem-se. Fazemos actividades de prevenção, e o Governo também. Temos o nosso modo de o fazer, portanto, não percebo o que levou os EUA a colocar Macau sob observação, no grau 2”.

Debbie Lai contaria depois ter ouvido uma outra justificação: “Um representante dos Estados Unidos explicou-nos que não é suficiente investigar só casos de prostituição, porque o crime de tráfico humano inclui o trabalho forçado, a venda de armas, etc. E que o Governo tem de promover aquilo que é a força laboral na sociedade local e investigar e detectar esse tipo de casos”.

Segundo dados do Governo, facultados ao PONTO FINAL pelo Centro do Bom Pastor – referentes ao período entre 2008 e 2018 – foi no ano de 2013 que se verificou um maior número de vítimas no território, 35, de que resultou apenas uma acusação pelo Ministério Público. No ano seguinte eram quatro as vítimas, e nos anos de 2015, 2016 e 2017, duas, não havendo registo de vítimas em 2018, o mesmo ano em que o Centro do Bom Pastor acolheu o único caso suspeito, não tendo sido deduzida qualquer acusação.

S.G.