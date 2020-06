Paulo Martins Chan destaca normas mais rígidas impostas aos junkets

Paulo Martins Chan abandonou este ano a liderança da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Em entrevista à Macau News Agency, o homem que estava à frente do organismo desde 2015 fez um balanço dos seus trabalhos e mostrou-se orgulhoso pelo facto de as normas mais rígidas impostas aos junkets não terem tido impacto nas receitas do sector do jogo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Durante os cinco anos em que esteve à frente da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Paulo Martins Chan diminuiu o número de licenças de junkets a operar em Macau. Em entrevista ao portal Macau News Agency (MNA), o antigo responsável pelo regulador, que saiu do cargo este ano, destacou o facto de a medida não ter impactado as receitas do sector do jogo.

“Havia 270 licenças [para junkets] na altura e agora só há 95. Esta redução aconteceu sem grande impacto no sector do jogo. Foi um grande esforço e estamos a tentar alcançar um equilíbrio”, lembrou Paulo Martins Chan à MNA, explicando: “O equilíbrio é muito importante porque, quando se reforçam os regulamentos, normalmente há algum tipo de impacto negativo no sector”. Paulo Martins Chan destacou o crescimento no sector, que se registou a partir de Agosto de 2016, “em que as receitas brutas de jogo tiveram um período de crescimento consecutivo que durou mais de 20 meses”.

Na entrevista, Paulo Martins Chan também destacou as boas notas dadas a Macau, nos últimos anos, pelo Grupo Ásia-Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG): “Sinto que Macau, onde o jogo é a principal actividade económica, ter estas classificações por parte da APG – que é uma organização internacional, independente e muito objectiva – é muito importante”.

Na mesma entrevista, o antigo responsável pelo sector do jogo em Macau falou ainda sobre a renovação do contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos da Companhia de Corridas de Cavalos, que opera o Macau Jockey Club. Em Fevereiro de 2018, o contrato do Macau Jockey Club foi prorrogado por 24 anos e seis meses, apesar de a empresa acumular prejuízos. Paulo Martins Chan explicou: “O Governo queria preservar alguma diversidade e, como eles precisavam de algum tempo para desenvolver os seus negócios, o Governo concedeu mais tempo do que o habitual ou esperado”.

O projecto do Macau Jockey Club prevê a construção de escolas de equitação, espaços de entretenimento, hotéis e centros comerciais. “Se eles não conseguirem concluir as diferentes fases do projecto dentro dos prazos respectivos e acordados, o contrato inteiro possivelmente será anulado”, referiu Chan.

“Nós já tínhamos acabado com as corridas de galgos, se acabássemos com as corridas de cavalos, acabaríamos por ter apenas casinos e salas de ‘slot’”, acrescentou.

Paulo Martins Chan deixou a DICJ a 10 de Junho, para voltar a trabalhar no Ministério Público. No regulador do sector do jogo, Chan foi substituído por Adriano Marques Ho. Paulo Martins Chan já tinha exercido as funções de procurador-adjunto do Ministério Público entre 2009 e 2015. Já Adriano Ho foi assessor de Wong Sio Chak desde 2014 e anteriormente foi chefe da unidade de investigação de crimes económicos relacionados com o jogo da Polícia Judiciária (PJ), quando o actual secretário era director da PJ.