Jogo VIP: salas suspensas e funcionários em ‘lay off’

O líder de uma empresa de junkets de Macau alertou para o facto de várias salas de jogo VIP terem sido suspensas e funcionários terem sido colocados em ‘lay off’ devido à crise provocada pela pandemia. Ao portal GGRAsia, U Io Hung disse ainda temer que a crise no sector se mantenha no mês de Julho.

A crise provocada pela pandemia chegou também ao sector dos junkets. U Io Hung, líder de uma empresa de junkets a operar em Macau disse na passada sexta-feira ao portal GGRAsia que várias salas de jogo VIP suspenderam actividade e que vários funcionários de empresas promotoras de jogo entraram em ‘lay off’. O empresário indicou que, caso o número de turistas não aumente, a crise poderá manter-se no mês de Julho.

“Várias salas de jogo VIP foram suspensas, tanto dos principais promotores de junkets como dos promotores de menor escala”, disse U Io Hung, que é também presidente da associação Aliança de Jogos Responsável Asiática.

Ho Iat Seng tinha falado, na quinta-feira, sobre o sector. “Há salas de jogo de junkets que reduziram o número de trabalhadores, mas isso é normal”, afirmou, citado pela GGRAsia. Porém, “o Governo não pode ter demasiada interferência em empresas privadas”, ressalvou.

À GGRAsia, U Io Hung respondeu: “Vários junkets [empregadores] congelaram ou reduziram os pagamentos aos seus funcionários, mas ainda não os despediram. Mas isso não vai demorar muito, eventualmente vai resultar em mais ‘lay off’ porque simplesmente não há forma de os empregadores conseguirem aguentar a pressão de não terem clientes”.

O empresário prevê que no próximo mês haja mais “cinco ou seis” salas de jogo VIP a suspenderem as suas operações. “Se isso acontecer, vai aumentar muito a possibilidade de mais junkets entrarem em ‘lay off’”, disse U Io Hung.

Assim, para U Io Hung, o fim da crise não estará para breve. “Mesmo que haja algum tipo de alívio nas restrições com Hong Kong em Julho, será que os serviços de apoio, como os voos ou os ferries, poderão voltar à normalidade?”, perguntou, adicionando que o “único remédio” para a recuperação económica do sector dos junkets em Macau será quando se voltar a atribuir vistos individuais únicos para entrar em Macau. O sistema foi suspenso em Janeiro, devido à pandemia.

Segundo o GGRAsia, U Io Hung teve uma reunião com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), onde também esteve presente o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau, Leong Sun Iok. Nessa reunião, o responsável do sector dos junkets pediu ao Governo para proteger os postos de trabalho e que apresente soluções de formação para os funcionários do sector que estão em ‘lay off’.

Este ano, antes da crise, havia um total de 95 licenças para junkets. De acordo com o líder da empresas de junkets, ainda é incerto quantos junkets de Macau vão cancelar as suas licenças devido à crise provocada pela pandemia.