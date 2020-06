Filipinas repatriou mais de 360 trabalhadores em Macau e prestaram ajuda a mais de 2.000

Mais de 360 trabalhadores filipinos foram repatriados e mais de dois mil receberam ajuda alimentar em Macau através do consulado das Filipinas desde o início da pandemia da Covid-19, disse à Lusa a cônsul.

No total, explicou à Lusa Lilybeth Deapera, as autoridades filipinas repatriaram um total de “673 filipinos de Macau, dos quais 368 são trabalhadores”. Só a 18 de Junho um avião fretado da Philippine Airlines transportou 222 trabalhares filipinos de regresso ao país.

O número de filipinos que deixou o território pode ser maior, admitiu a cônsul, já que muitos não informaram o consulado e deixaram o território antes de as fronteiras estarem virtualmente encerradas. Lilybeth Deapera revelou ainda que a operadora de jogo Sands fretou um voo para repatriar os seus funcionários no sábado e que na segunda-feira a Menzies Macau Airport Services fará o mesmo.

A cônsul das Filipinas em Macau disse ainda que as autoridades filipinas “distribuíram um total de 2.073 ‘packs’ a filipinos afetados em Macau”. “Os beneficiários foram na sua maioria trabalhadores que foram despedidos” ou que se encontram em regime de licença sem vencimento, detalhou.

Desde o início da pandemia em Macau foram milhares de pessoas despedidas, na sua esmagadora maioria trabalhadores não-residentes e que trabalham nos complexos dos operadores de jogo. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, citado num comunicado, disse que “o Governo não pode intervir no procedimento das empresas, e que a situação por si só já é bastante difícil, considerando normal haver alguns promotores de jogo a reduzir o número de trabalhadores”.

A 19 de Junho, a operadora de jogo Melco anunciou o despedimento de cerca de 75 funcionários do maior espectáculo do território, The House of Dancing Water, e encerrou o espetáculo até ao próximo ano, segundo testemunhos de vários trabalhadores à Lusa. A 17 de Junho, a criação do corredor marítimo especial de e para Hong Kong, até 16 de Julho, criou uma nova oportunidade para a saída de trabalhadores de Macau.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, as autoridades do território indicaram que mais de 600 bilhetes foram vendidos para o transporte de Macau para Hong Kong e que desde 17 de Junho já abandonaram o território 248 pessoas.

Contudo, a cônsul das Filipinas em Macau, defendeu que o número de despedimentos de filipinos “pode não estar directamente relacionado com isso”. “Apenas dá uma rota alternativa”, frisou.

Na sexta-feira, a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais divulgou o número de trabalhadores não-residentes por ramo de actividade económica em final de Maio. Segundo esses dados havia em maio no território 189.274 trabalhadores não-residentes, apenas menos 225 trabalhadores do que em maio de 2019.

Em resposta à agência Lusa, o consulado indonésio, um dos países com mais trabalhadores não-residentes em Macau, indicou que “o número de trabalhadores indonésios que deixaram Macau desde o início da pandemia da Covid-19 foi insignificante (cerca de 50 pessoas)”.

