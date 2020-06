Estranhos na Praia: uma história sobre os judeus em Macau em tempo de Guerra

“Strangers on the Praia: A Tale of Refugees and Resistance in Wartime Macao” é o título do mais recente romance do jornalista e escritor bitânico Paul French. Acaba de ser editado em Hong Kong pela Blacksmith Books.

Susan Blumberg-Kason*

Asian Review of Books

Ainda que a Segunda Guerra Mundial tenha acabado há mais de setenta anos, novas histórias dessa altura continuam a surgir hoje em dia. O novo livro de Paul French, “Strangers on the Praia: A Tale of Refugees and Resistance in Wartime Macao”, conta a pouco conhecida história de refugiados judeus em Xangai que fugiram para Macau, então ainda colónia portuguesa e neutra no conflito.

“Strangers on the Praia” teve início em Cha: An Asian literary Journal, seguido de um podcast de quatro partes na rádio de Hong Kong e, finalmente, neste relativamente pequeno livro. Beneficiando da grande capacidade de investigação de French, e baseada numa amálgama de pessoas reais, a obra pode ser caracterizada como uma história que “podia ter acontecido”, embora incompleta, como French admite: “É, como dizem, baseada numa série de histórias verídicas, mas em que a história escolheu não revelar todos os detalhes. É tão frustrante para o leitor como para o autor. No entanto, a história desses judeus europeus refugiados do fascismo que chegaram a Macau continua por contar.”

Ainda assim, muita coisa no livro parece completa, dando ao leitor uma ideia vívida de como alguns refugiados judeus deixaram a relativa segurança de Xangai para virem para Macau em busca de melhores condições de vida. French estima que algumas centenas de judeus tenham saído nessa altura de Xangai para Macau, enquanto mais alguns talvez tenham vindo de Hong Kong depois da então colónia britânica ter caído em poder dos japoneses, em Dezembro de 1941. Macau foi inundada por um dilúvio de refugiados durante a guerra, tendo a população aumentado de menos de 200 mil para 700 mil.

French foi atraído por esta história, não apenas porque escreveu sobre judeus em Xangai antes de 1949, e as duas histórias complementam-se, mas também porque se fascinou com a singularidade da colónia portuguesa: “Macau estava lá, no Mar da China Meridional, abandonando-se devido ao calor, acentuando o exótico, uma combinação do mar adormecido e sonolento e um ninho de criminalidade. Também foi, durante um período crucial, um refúgio para muita gente”.

French conta a história de uma judia – aparentemente, pelo menos até certo ponto, ficcionalizada – de Berlim que se dirige a Xangai, onde conhece um espanhol de bom coração que aceita forjar um casamento para que ela pudesse ter um passaporte espanhol. Ao perder os seus pais devido a uma epidemia de tuberculose no verão de 1941, ficando sem família, decidiu então partir de Xangai. “América, a Grã Bretanha acenavam como potenciais locais de liberdade e um novo começo, mas estava-se em 1941. A única maneira de lá chegar era via Lisboa, e o caminho para Lisboa passava por Macau. Sem família em Xangai e nada em Berlim para onde voltar, assumiu o risco de vir para Macau”.

Em Macau, a mulher encontra abrigo na Aurora Portuguesa, uma pensão em grande parte ocupada por refugiados, descrita com grande detalhe, como os leitores se habituaram a esperar de French: “O homem do riquexó macaense assumiu que ela iria querer aquela morada, de qualquer forma. As jovens que se parecem com ela, chegam como ela e vão todas para lá. É uma pensão simples na zona antiga da cidade, uma casa com um popular bilhar no piso térreo, ventiladores que giram devagar e um pequeno quintal na parte das traseiras, onde as raparigas e os rapazes judeus da Aurora Portuguesa se reúnem para fumar e conversar quando as salas demasiado lotadas ficam muito quentes e irrespiráveis”.

Ficam alojadas quatro pessoas em cada quarto com beliches e trocam histórias de maneira a convencerem-se que Macau é um lugar seguro, embora estejam preocupadas que essa segurança não dure muito. Os japoneses fazem incursões no sul da China e finalmente ocupam Hong Kong em 1941.

John Reeves, cônsul britânico em Macau, não tem como emitir vistos para o Reino Unido, já que a rota para o Reino Unido ou para qualquer outro país da Commonwealth está cortada pelos navios inimigos. Pode, no entanto, ajudá-la a conseguir chegar ao posto avançado francês de Kwangchowan, ao longo da costa da província de Guangdong. A partir daí, talvez ela possa atingir a China Livre. Kwangchowan, ou Kouang-Tchéou-Wan, em francês, é outro daqueles becos sem saída coloniais que raramente aparecem nas histórias sobre a Ásia em tempo de guerra, ou em quaisquer outras.

“O território de Kwangchowan, com um porto e uma pequena cidade chamada Fort Bayard, um canto esquecido nas possessões francesas do Extremo Oriente, na fronteira entre a China e a Indochina francesa. Um passeio de ferry de um dia ou mais em volta da ilha de Hainão. Há muito comércio entre Fort Bayard e Macau. Contrabando, mercado negro. Tudo, desde cigarros a vegetais, mas os portugueses não se importam, pois ajuda a situação aqui, que seria muito pior sem o mercado negro. Os franceses fecham os olhos também. Outros usaram essa rota para a liberdade – cidadãos de países neutrais, alemães anti-nazis, filipinos. Funcionou.”

A cidade acabaria por ser ocupada pelos japoneses em 1943.

Embora os sobreviventes da guerra sejam cada vez menos agora, talvez ainda haja pessoas que se lembrem dessas histórias ou que as tenham ouvido. É isso o que French espera ao escrever na conclusão da sua introdução: “Strangers on the Praia é, em última análise, apenas uma história parcial, um vislumbre frustrantemente limitado das histórias, vidas e aventuras daqueles refugiados judeus que passaram algum tempo em Macau. Ainda há mais a descobrir, mas espera-se que esta história seja, talvez, um começo.”

*Autora de ‘Good Chinese Wife: A Love Affair with China Gone Wrong’