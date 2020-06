Empresas de Macau não estão preparadas para gerir crises, indica estudo

As pequenas e médias empresas de Macau não estão preparadas para lidarem com as crises, como acontece agora com a pandemia da Covid-19. A conclusão, citada pela Rádio Macau, foi tirada por um estudo – que ainda está em curso – que está a ser conduzido por um grupo de investigadores da Universidade Cidade de Macau.

José Alves, um dos investigadores ligados ao estudo, disse à rádio: “O mais interessante até agora é ver que as empresas, no geral, não têm uma estratégia de longo prazo. Funcionam bem num mercado estável, como era antes da crise. Mas, uma vez alterada a situação económica, constatámos, com alguma surpresa, que as empresas não se encontram preparadas para gerir crises com esta intensidade e vemos que algumas não têm recursos para se adaptarem a longo prazo”.

Este estudo tem uma amostra total de seis pequenas e médias empresas: uma loja de desporto, um centro educativo, um hotel, uma agência imobiliária, uma firma de advogados e um café.

Ainda que não tenham plano de contingência para fazer face a crises como esta pandemia, a resposta dada, neste caso, foi positiva, segundo o estudo. “Na generalidade, estas empresas conseguiram responder com eficácia à crise, ainda que umas melhor do que outras”, referiu José Alves, acrescentando ainda que até ao momento nenhuma das empresas que fazem parte do estudo despediram funcionários.

O investigador da Universidade Cidade de Macau apontou que os apoios do Governo têm sido importantes: “Obviamente, as ajudas do Governo, em termos de políticas de apoio financeiro, têm sido bastante bem recebidas e, até certo ponto, eficazes. Sem isso, de facto, algumas destas empresas se calhar já tinham outra situação”.

O estudo mostra que, desde o início da crise provocada pela pandemia, as seis pequenas e médias empresas que fazem parte do estudo estimaram perdas económicas de entre 100 mil a 500 mil patacas.