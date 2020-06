Agnes Lam quer diversificar excursões do turismo local

A deputada Agnes Lam pediu ao Governo para considerar novos roteiros, como gastronomia e artes, para diversificar os elementos do turismo local e beneficiar diferentes sectores. Em interpelação escrita, Agnes Lam pergunta que medidas vão ser tomadas para proteger o ambiente e prevenir a epidemia durante a realização das excursões.

Em interpelação escrita ao Governo Agnes Lam registou o facto de haver uma elevada procura das excursões locais “Vamos! Macau!”, e aproveitou para perguntar às autoridades se planeiam incorporar no futuro diferentes elementos, como excursões familiares, aulas de culinária, e viagens de educação ecologistas, com vista a enriquecer a experiência turística e melhor beneficiar todos os sectores.

Agnes Lam referiu que, até ao dia 23 de Junho, contabilizaram-se mais de 16,000 inscritos nas excursões locais, correspondendo a 40% dos roteiros comunitários e 60% de lazer. Organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo, o projecto inclui um conjunto de 15 roteiros e tem entre os participantes indivíduos residentes em Macau, sem que possa haver inscrições de grupo, associações ou empresas.

Com o objectivo de “enriquecer o turismo de Macau”, Agnes Lam apresentou uma série de propostas: “Roteiros que promovam comida vegetariana, orgânica e saudável; workshops de culinária local. Nos roteiros comunitários, podem adicionar-se projectos relacionados com visitas a locais onde se vendem produtos artesanais, actuações na rua, ou teatros. Podem ainda criar-se excursões familiares ou de casais para fins-de-semana, com alojamento em hotéis. Ou ainda roteiros turísticos com elementos de aventura, como viagens de educação ecologista local, ou visitas a vários museus de cultura, artes e história, e bibliotecas, para conhecer o seu funcionamento ‘nos bastidores’.”

Na interpelação, Agnes Lam referiu-se também à necessidade de se realizar um estudo sobre o projecto turístico da DST, de forma a melhor planear “roteiros diversificados”, após a recuperação do sector de turismo. Em relação a cada um dos roteiros, explicou, as autoridades podem recolher os dados como afluência, consumo, distribuição de turistas, e avaliação e opiniões sobre os roteiros. “Com base nesses dados, pode criar-se diferentes propostas de roteiros para os turistas locais ou estrangeiros.”

Por outro lado, Agnes Lam destaca também o impacto que as excursões locais podem ter na preservação ambiental e na prevenção de epidemia, perguntando a esse propósito: “Quais as medidas em concreto vão tomar as autoridades para reduzir o lixo – como os produtos de plástico descartáveis – que se produz durante as excursões locais? Em relação ao novo caso confirmado de infecção que surgiu nos últimos dias, como é que vão ajustar as medidas sanitárias relativamente à prevenção de epidemia?”