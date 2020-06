Afastado da empresa Nam Van, Albano Martins não poupa críticas: “Há qualquer coisa de emotivo nessa decisão”

O activista dos direitos dos animais e economista está de saída da presidência da ANIMA e do cargo de director financeiro da Sociedade de Empreendimentos de Nam Van, depois de uma cirurgia mal sucedida, no Hospital Yin Kui, que lhe custou a perda de visão de um olho. Em declarações ao PONTO FINAL, Albano Martins assegurou já ter um sucessor na ANIMA, mas recusou avançar o nome do candidato que irá apoiar nas eleições de Julho. Sobre a saída da empresa de Nam Van, o economista de 71 anos assinalou que o accionista maioritário do Hospital Yin Kui é também o proprietário da empresa onde trabalha há quase 30 anos. “É capaz de explicar alguma coisa, não sei”, lamentou Albano Martins.

Albano Martins vai regressar definitivamente a Portugal em Julho do próximo ano na sequência de uma cirurgia mal sucedida que lhe custou a perda de visão do olho direito, e o fim do contrato com a Sociedade de Empreendimentos de Nam Van, onde desempenhou o cargo de director financeiro durante quase três décadas. Para além disso, o activista dos direitos dos animais de 71 anos já encontrou um sucessor para a ANIMA, e está, neste momento, a ajudar na constituição da equipa que irá concorrer às eleições do próximo mês. Depois de quase quatro décadas em Macau, o ciclo de Albano Martins no território está perto do fim, com a sensação de dever cumprido.

“O meu sucessor [na ANIMA] vai ter de ser encontrado em Macau, e já tenho uma pessoa, mas não vou indicar o nome, na medida em que, neste momento, estamos em fase de constituição de uma equipa, e estou a apoiar a equipa que vai aparecer às eleições”, começou por dizer Albano Martins em declarações ao PONTO FINAL.

“Já estamos a discutir a nova ANIMA, mais pequena, com uma dimensão mais prática e mais pragmática, num formato que não precise de mim. Embora a ANIMA esteja de tal modo organizada, que, quem tomar conta da ANIMA tem tudo feito, é só uma questão de não destruir aquilo que foi construído. Irei sempre apoiar, independentemente de não ser presidente, e ser apenas um simples membro fundador. Claro que não vou deixar a ANIMA enquanto não tiver a certeza de que tudo corre sobre rodas”, completou.

Depois de vários anos à procura de um sucessor para a liderança da associação, Albano Martins recorreu às redes sociais, na passada sexta-feira, para assinalar o seu regresso definitivo a Portugal no próximo ano, depois de ter perdido a visão de um olho n uma cirurgia mal sucedida. “Vou ficar em Macau até Julho de 2021, este é um bom ano para eles fazerem o teste na ANIMA. Em finais de Fevereiro deixo também a Sociedade de Empreendimentos Nam Van”, confirmou Albano Martins ao PONTO FINAL.

Sobre a decisão de voltar a Portugal ao fim de 40 anos, Albano Martins assumiu que a sua condição de saúde foi determinante, mas não só. Nas redes sociais, o economista revelou que o seu contrato com a Sociedade de Empreendimentos de Nam Van ia ser “cancelado”. “Fui informado que o meu contrato vai terminar em Fevereiro de 2021. Os tempos são difíceis, mas já estou habituado a ser lutador. Devido a estas duas razões, as minhas capacidades de trabalho em Macau foram drasticamente reduzidas. É hora de regressar a Portugal e de estar mais tempo com minha família”, escreveu na sua página pessoal do Facebook.

Questionado sobre o fim do seu contrato com a empresa de Nam Van, Albano Martins admitiu haver uma possível relação entre o acidente médico e o seu afastamento do cargo de director financeiro ao fim de quase três décadas. “Suspeito que tenha um pouco a ver com o acidente médico que tive. No Hospital Yin Kui foram arrogantes, não responderam tão pouco, portanto não houve outra solução senão recorrer à Comissão de Erro Médico, porque senão o processo prescreve”, confessou Albano Martins, depois de admitir que o valor (de 380 mil patacas) apresentado pela seguradora do médico não era uma compensação razoável.

“Um dos accionistas do Hospital Yin Kui [Sio Tak Hong], o maior accionista provavelmente, é também dono da Sociedade onde trabalho. É capaz de explicar alguma coisa, não sei. Mas não tenho a certeza que tenha sido essa a razão, mas não há outra razão plausível. Só me disseram para ‘fazer contas’, depois de o hospital ter sido contactado para efeitos de indemnização”, acrescentou Albano Martins ao PONTO FINAL, frisando que não recebeu qualquer justificação por parte da administração para o fim do seu contrato.

Ainda sobre o caso, o economista assinalou que a decisão não foi “muito inteligente” porque há 13 processos em tribunal relativos a terrenos que foram retirados pelo Governo, e que, provavelmente, será necessário ter alguém na empresa que domine todos os dossiers. “Ao fim de 30 anos, fui eu que montei a parte financeira toda daquela sociedade. Aliás, não é muito inteligente essa decisão da Sociedade de Empreendimentos de Nam Van”, começou por dizer Albano Martins, acrescentando que “quando forem a tribunal e precisarem de pessoas para falar, não vão conseguir” e que houve “qualquer coisa de emotivo nessa decisão”.

Nas redes sociais, o presidente da ANIMA explicou que a cirurgia mal sucedida ocorreu a 13 de Janeiro, e lamentou o facto de ser amigo do médico cirurgião. “Deveria ser uma cirurgia simples e sem risco, mas infelizmente houve um acidente que não deveria acontecer. Fiquei cego do meu olho direito, que por acaso era o meu olho dominante. Infelizmente, o médico cirurgião era meu amigo e isso me levou-me a uma situação ainda mais dolorosa e complicada, pois tive que accionar o seguro dele e também o seguro hospitalar”, escreveu.

A luta continua, agora em Portugal

Apesar das circunstâncias particulares, Albano Martins encara o futuro com optimismo, nomeadamente no trabalho que há para fazer em Portugal em relação à defesa dos direitos dos animais. Sobre Macau, ficou a sensação de uma vida de trabalho “num ambiente difícil” onde assinalou o encerramento do canídromo por ter sido concretizado com “lutas com as máfias por detrás do canídromo”.

De regresso a Portugal, Albano Martins vai dar continuidade à luta pelos direitos dos animais. “Eu não vou descansar nada. Eu vou para Portugal, temos lá a luta para acabar com as pistas de corridas. Não tenho reforma, a melhor maneira de morrermos bem é morrermos quando deixarmos de respirar. A luta continua é uma boa expressão, gosto dessa expressão, a luta continua embora de forma inteligente, não é com armas na mão. Continua pela justiça, pela verdade, pelo progresso, porque é de progresso que se trata neste caso dos animais. Isso é tudo muito importante para mim. E pela honra de toda a gente que esteja envolvida nisso, porque quem é pessoa honrada não pode aceitar que essas situações aconteçam”, garantiu.