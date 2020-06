Lampo Leong é o artista que apresenta “O Dao da Tinta”, uma exposição que está no Centro UNESCO de Macau e que mostra as semelhanças entre o microscópico e o macroscópico: “Quem estiver em frente a esta obra pode pensar sobre a grandeza do universo”. Em entrevista ao PONTO FINAL, Leong diz que o ensino artístico em Macau ainda é “limitado e atrasado”.

“O Dao da Tinta” é o nome da exposição que está no Centro UNESCO de Macau. “O daoismo quer ligar-se à natureza e provocar um estado meditativo no artista ou no público”, explica, em entrevista ao PONTO FINAL, Lampo Leong, o autor. Na exposição, que estará disponível até segunda-feira, Leong apresenta 32 peças de tinta sobre papel branco, com elementos de caligrafia chinesa. O artista, que dá aulas de Arte e Design na Universidade de Macau, fala sobre o desenvolvimento do sector em Macau: “O ensino artístico tem de ser muito desenvolvido, para igualar o desenvolvimento da sociedade”. “Temos de aprender a plantar arte em Macau, em vez de mostrarmos obras de fora”, diz. O artista de Macau estudou e leccionou entre a China e os Estados Unidos e aponta uma diferença entre Ocidente e Oriente: “Na China, a educação dá mais ênfase à técnica e no Ocidente dá-se mais importância à criatividade”.

Formou-se e expôs a sua obra principalmente na China e nos Estados Unidos. Qual é a principal diferença entre esses dois mundos artísticos?

Há uma diferença enorme. Na China, a educação dá mais ênfase à técnica e no Ocidente dá-se mais importância à criatividade. Ambos têm pontos positivos, mas o melhor é combinar os dois, tendo as capacidades técnicas e, ao mesmo tempo, tentar ser criativo e fazer coisas diferentes e novas. Esta [a exposição no Centro UNESCO] é uma nova interpretação que combina conceitos ocidentais com técnica chinesa. O meio é chinês, os materiais são chineses, mas o conceito e a composição das imagens são, na verdade, muito ocidentais. Tento sintetizar ambos os mundos.

É essa a grande diferença, no Ocidente dá-se valor à criatividade e no Oriente à técnica?

No Ocidente também se dá valor à técnica, mas a técnica não é o objectivo. A técnica é um passo para a criação, não é o fim. Na China também se enfatiza a criatividade, mas, na realidade, dá-se mais valor à técnica, ao quão bem se domina a técnica. No Ocidente não se dá tanto valor a isso, dá-se mais valor ao que é novo e diferente dos outros.

Não trabalha apenas com tinta, também trabalha com óleo, faz fotografia, caligrafia, trabalhos multimédia…

A minha licenciatura é em pintura a tinta. O meu mestrado, nos Estados Unidos, é em pintura a óleo. Também tenho um doutoramento em caligrafia. Nos últimos 20 anos comecei a interessar-me por novas tecnologias e na junção do conhecimento que tenho sobre pintura a tinta, caligrafia e pintura a óleo num mundo digital, em animações em vídeo e em performances que incorporem a animação com dança.

Trabalha com um espectro alargado de técnicas. Há um fio condutor?

Apesar de usar diferentes meios, o meu estilo não difere muito de um para outro. Mas tenho um tema essencial no meu trabalho: a caligrafia chinesa, quer seja na pintura a tinta ou na pintura a óleo, há sempre traços de caligrafia, podem não ser realmente caracteres de caligrafia, mas há elementos de caligrafia.

Como é que transporta isso para a fotografia ou para os trabalhos multimédia, por exemplo?

A arte multimédia ajuda-me muito. Por exemplo, na pintura a óleo, dá-se importância à cor, mas na pintura a tinta é muito difícil dar importância à cor. Através dos meios digitais, posso ligar uma à outra, combiná-las. Os meios digitais ajudam-me muito a fundir essas coisas, porque posso fazer certas coisas a tinta e transferir a imagem para um ficheiro digital e depois faço as animações. Através dos meios digitais, posso fundir as coisas através de diferentes canais. É uma oportunidade para os artistas contemporâneos que não existia há 100 ou há 50 anos.

Também dá aulas de Arte e Design na Universidade de Macau. Olhando para os seus alunos, como vê o futuro da arte em Macau?

Acho que a arte é um elemento muito importante em qualquer sociedade. No passado, dava-se importância à funcionalidade de um objecto ou máquina, mas hoje, para vender essa máquina, o design artístico é muito importante. O que atrai as pessoas é o design, quer seja um computador ou um telemóvel. Compra-se um que seja bonito, não é pelas funções, até porque a maioria das funções de um telemóvel são as mesmas. A diferença é o nome da marca, o design, é a beleza.

Vê a arte como um meio para vender produtos?

Até num hotel, é o seu design que vende, não é mais nada. Eu sou artista, mas também sou designer, uso a minha experiência artística para auxiliar os designs. Tudo se une, arte e design. Para muitas pessoas, podem ser duas coisas diferentes, mas, para mim, é a mesma coisa.

Qual é a sua opinião sobre o ensino artístico em Macau? Faz falta uma escola de Belas-Artes?

Definitivamente. Há ensino artístico em Macau, em algumas universidades, mas, em geral, é muito limitado e atrasado, em comparação com os Estados Unidos ou até com o interior da China. O ensino artístico tem de ser muito desenvolvido, para igualar o desenvolvimento da sociedade. As pessoas não perceberam a importância da arte e do design até há pouco tempo. No passado, há cinco ou dez anos, as pessoas nem sabiam o que era isso, só se dava valor ao desenvolvimento científico ou mesmo literário.

O que deveria ser feito para desenvolver o sector em Macau?

Há muito a fazer. Para desenvolver uma sociedade mais artística em Macau, o mais importante é a educação. O Governo tentou, no ano passado, trazer arte de fora e criou algo que se chama Arte Macau, mas a maioria das peças foram compradas fora, de artistas nos Estados Unidos ou Europa. Trouxeram as suas obras para Macau, o que é muito bom, mas é como se comprássemos uma árvore e a plantássemos aqui, a árvore morre no ano seguinte. O que precisamos de fazer é aprender a plantar árvores em Macau. Temos de aprender a plantar arte em Macau, em vez de mostrarmos obras de fora, que depois vão embora. Pode-se gastar muito dinheiro, mas não tem grande efeito. O importante é fazer a arte crescer aqui, fazê-la crescer a partir da universidade. Macau devia ser uma cidade muito internacional, que combina o Ocidente e o Oriente, mas, de facto, o Ocidente e o Oriente ainda não se misturam em Macau. O Ocidente é o Ocidente e o Oriente ainda vive de uma forma tradicional, provavelmente mais tradicional do que no interior da China. No interior da China, as pessoas tentam estar mais avançadas e acompanhar o mundo, ainda mais do que em Macau. Em Macau as coisas são muito tradicionais, acontecem da mesma maneira que aconteciam há 50 ou 100 anos. Falta criatividade em Macau, criar algo que seja novo e diferente da tradição e seja fruto da síntese entre as tradições. Macau tem essa vantagem, mas ainda não a desenvolveu.

Relativamente a esta exposição no Centro UNESCO, porque é que decidiu incorporar elementos de pintura a tinta e caligrafia?

Tenho estado a trabalhar neste projecto nos últimos anos. Os trabalhos estão divididos em três grupos. Um chama-se Inkscape, onde não existem elementos caligráficos óbvios, e tem a ver com o espaço ou o mundo microscópico. É como uma lua, mas também é uma forma geométrica. As pessoas podem vê-la como forma geométrica ou como lua. Mas à distância parece muito simples, mas quando nos aproximamos podemos ver muitas texturas e é essa a beleza da tinta. Não é apenas um tom negro, tem várias tonalidades e de texturas. Dá a sensação de que a imagem está a irradiar luz de dentro e a expandir-se no céu negro. A minha inspiração é o espaço sideral, imagens do telescópio Hubble. Tento ver as semelhanças entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico e são muito similares, expressam o poder que está além daquilo que vemos no dia-a-dia.

A exposição tem como título O Dao da Tinta. Em que sentido é que este trabalho mostra o Dao da tinta?

O preto e branco ajudam. O daoismo quer ligar-se à natureza e provocar um estado meditativo no artista ou no público. Quem estiver em frente a esta obra pode pensar sobre a grandeza do universo, mas esta não é uma imagem fotográfica da lua, há referências, não está totalmente afastado, mas há também interpretações que levam o público a entrar no mundo espiritual.