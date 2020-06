Relatório de avaliação do regime de previdência central não obrigatório será concluído em 2021

O Fundo de Segurança Social (FSS) vai concluir, no final de Junho de 2021, um relatório de avaliação de execução sobre a eficácia do regime de previdência central não obrigatório. Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam, as autoridades assumiram que Macau ainda não tem condições para a criação de um fundo de pensões com retorno garantido.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social, Iong Kong Io, anunciou que será concluído, no dia 30 de Junho de 2021, um relatório de avaliação da execução do regime de previdência central não obrigatório, o qual visa rever a sua eficácia de implementação. Em resposta a uma interpelação da deputada Agnes Lam, o FSS indicou também que até Abril de 2020, tinham registado 213 empregadores participantes no regime, com cerca de 21 mil trabalhadores participantes nos planos conjuntos de previdência e 56 mil residentes participantes nos planos individuais de previdência.

Numa interpelação de Agnes Lam, a deputada indicou que, em 2019, o índice de envelhecimento de Macau – número de população idosa com 65 anos por cada 100 crianças com menos de 15 anos – foi de 90%, e que, para elevar ao máximo a protecção dos idosos e evitar uma “subida drástica” das despesas com a pensão para idosos, o Governo devia rever o actual regime de previdência central.

Agnes Lam pediu uma estimativa ao Governo sobre a capacidade de suporte do regime em relação às despesas com a pensão de aposentação de forma a proporcionar aos residentes uma protecção na velhice. O FSS afirmou que irá continuar a trabalhar no aperfeiçoamento do sistema de protecção na velhice de Macau, através da “complementaridade mútua de três aspectos”, incluindo o regime de segurança social de dois níveis: a assistência social e o benefício social.

Quanto à taxa de contribuição, Agnes Lam considerou que a contribuição de 5% no início de actividade deve aumentar 1% ao ano a partir do quinto ano até atingir 10% no décimo ano, alargando-se assim “a base para a obtenção de juros resultantes das contribuições”.

Em relação à escolha de fundos de pensões, o FSS indicou que existem sete entidades gestoras de fundos que aderiram ao regime de previdência central não obrigatório, com o fornecimento de um total de 41 fundos de pensões.

A deputada sugeriu a criação de fundos de pensões geridos por agentes fiduciários públicos e a fixação de uma taxa de rendimento garantida, por forma a elevar o nível de protecção dos idosos no âmbito da previdência central. Na resposta, as autoridades assinalaram que, para a criação de fundo de pensões com retorno garantido, exige-se um “bem patrimonial de dimensão suficientemente grande e estável”. Dado que o regime ainda se encontra implementado na forma não obrigatória, o FSS referiu que ainda não há condições para a criação desse tipo produtos de investimento.