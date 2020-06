Regatas superaram desafio da pandemia

As equipas da SJM Golden Jubilee e da Associação de Desenvolvimento da Juventude foram as grandes vencedoras na categoria Open masculina e feminina, respectivamente, na edição deste ano das Regatas Internacionais dos Barcos-Dragão. Para Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, o evento superou os desafios da pandemia e contou com uma grande adesão do público.

A edição deste ano das Regatas Internacionais dos Barcos-Dragão levaram, ao longo de três dias, cerca de 10 mil pessoas ao Centro Náutico da Praia Grande, segundo o presidente do Instituto do Desporto (ID). No final da competição, Pun Weng Kun destacou a boa organização do evento, sobretudo tendo em conta a situação actual que se vive em todo o mundo e que afecta também Macau.

“Vê-se que o evento foi bem organizado, foi realizado com sucesso e agradeço a todos os atletas e espectadores que vieram cá dar apoio. Face à situação da epidemia, foi o primeiro evento desportivo, e através deste evento nós queremos transmitir uma mensagem que é um boa actividade em termos de prática desportiva para conhecer bem esta tradição”, disse o presidente do ID.

Pun Weng Kun reiterou também que ao longo dos três dias do evento foram cumpridas as indicções dos Serviços de Saúde, como a obrigatoriedade de utilizar máscara, medir a temperatura e mostrar o código de saúde. “Toda a gente compreende, como estamos na situação da epidemia, é o primeiro evento desportivo que nós organizamos este ano e acredito que toda a gente pode fazer bem o trabalho conforme as instruções dos Serviços de Saúde. Vamos organizar bem os outros eventos desportivos”, acrescentou.

As equipas da SJM Golden Jubilee e da Associação de Desenvolvimento da Juventude foram as grandes vencedoras na categoria Open masculina e feminina, respectivamente. Nos homens, o pódio ficou completo com as equipas da Suncity Group e da Wynn, em segundo e terceiro lugar, enquanto que nas mulheres a equipa da MGM ficou em segundo e a SJM – Lotus em terceiro.

O evento contou também com a presença do Chefe do Executivo, que destacou a popularidade das regatas no território. “É um evento que merece continuidade e no qual a população também participa activamente. É um desporto que merece muita atenção, é o primeiro desporto desta envergadura que nós temos em Macau [durante a epidemia]”, disse Ho Iat Seng, frisando que o Governo vai “continuar a apostar em eventos internacionais”.