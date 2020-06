Novo caso importado de coronavírus confirmado em Macau

Macau registou mais um caso importado de coronavírus, informou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus na última madrugada. O paciente é um homem, residente de Macau de nacionalidade filipina, que foi diagnosticado na sexta-feira. O doente, de 57 anos de idade, apanhou o voo CX906 da Cathay Pacific de Manila, Filipinas, para Hong Kong às 10:45 do dia 25 de Junho. Chegou ao aeroporto de Hong Kong e apanhou o barco especial das 14 horas do aeroporto até Macau. Na altura da entrada, não apresentou sintomas de desconforto ou febre. Porém, o resultado do teste de ácido nucleico acabou por acusar positivo para a covid-19, tendo o homem sido encaminhado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário para tratamento em isolamento, acrescenta o comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. Macau estava sem registar novos casos desde 9 de Abril, e desde o dia 19 do mesmo mês que não tinha qualquer caso activo, depois de o último paciente ter recebido alta hospitalar.

