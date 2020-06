Macau tem de criar corredor especial com regiões vizinhas para revitalizar sector do jogo, diz analista

A reabertura gradual das fronteiras com corredores especiais pode ser crucial para a revitalização da indústria do jogo em Macau, nos próximos meses, mesmo que represente apenas uma “recuperação do mercado entre 20 a 30%”, assinalou Desmond Lam, professor da UMAC e analista. Na opinião do especialista, a estratégia das operadoras deve também incidir na captação de jogadores de elevado valor para acelerar a recuperação do sector.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A criação de um corredor especial entre Macau e as regiões vizinhas poderá ser suficiente para ajudar a revitalização do sector do jogo, mesmo que signifique “apenas uma recuperação do mercado entre 20 a 30%”, disse Desmond Lam, professor de Gestão Integrada de Resorts e Turismo, à margem de uma palestra organizada pela Câmara do Comércio França-Macau na passada quarta-feira. O especialista na área do jogo assinalou que mesmo uma “recuperação de 1/6 do mercado” mantém Macau ao nível de Las Vegas, e que, por isso, as autoridades devem equacionar uma reabertura faseada das fronteiras com a província de Guangdong ou Hong Kong no sentido de estimular o turismo.

“Não podemos ter a expectativa de regressar aos números anteriores ao surto epidémico. Mesmo que haja uma recuperação do mercado na ordem entre 20% a 30% já será uma grande ajuda para o sector. Mesmo uma recuperação de 1/6 do mercado estamos ao nível de Las Vegas, o que é muito bom. Devemos baixar as espectativas porque ninguém sabe quando vão reabrir as fronteiras ao exterior e voltar a ter números na ordem dos 39 milhões de visitantes por ano, ou receitas ao nível dos últimos anos”, começou por explicar Desmond Lam ao PONTO FINAL.

Em 2019, Macau bateu um recorde de visitantes com quase 40 milhões de turistas, a maioria proveniente do interior da China (27 milhões de visitantes) e de Hong Kong (7,3 milhões de visitantes). “Temos de ser realistas e trabalhar para a recuperação de uma forma cautelosa e provavelmente lenta. Se houver apenas trânsito de pessoas entre Macau e Hong Kong, uma espécie de corredor especial de pessoas entre Macau e Hong Kong ou a província de Guangdong, creio que isso já seria bom o suficiente para a indústria do jogo”, defendeu.

Com quebras de receitas na ordem dos 68,7 por cento nos primeiros quatro meses do ano, o sector necessita, com urgência, do regresso de turistas ao território, uma vez que o turismo local não é suficiente. “Há que começar de forma lenta porque neste momento só temos turismo local e creio que isso é insuficiente. Eventualmente teremos de nos abrir ao exterior, pode ser através de um pequeno passo ou um grande passo, não interessa, mas temos de voltar a ter turismo do exterior porque a população de Macau é muito pequena”, referiu o analista.

Outro dos desafios para o turismo de Macau será reconquistar a confiança das pessoas em viajar para o território. “Agora temos a questão do próprio medo das pessoas em viajar. Grande parte das rotas comerciais para Macau estão neste momento paradas e as pessoas têm receio de viajar para o território, mesmo que não haja casos registados. Por isso sugeri que, numa primeira fase, fossem abertas as fronteiras à província de Guangdong e a Hong Kong de forma a atrair alguns turistas. E depois começar por Xangai e outras cidades. O grande desafio para o turismo em Macau, e no resto do mundo, será reconquistar a confiança das pessoas para viajar. E isso depende de uma estratégia de comunicação conjunta entre as operadoras e o Governo, que considero ter sido bem feita nos últimos meses, com a mensagem de que Macau não tem casos e que a população está confortável e sem receios de contaminação”.

Operadoras devem apostar no segmento de luxo

Perante a incerteza dos próximos meses devido à situação pandémica, Desmond Lam considerou que as operadoras têm de delinear uma estratégia para captar jogadores de elevado valor quando houver reabertura de fronteiras. “Ainda é difícil delinear uma estratégia concreta para os próximos meses porque mesmo ao nível dos cientistas também não há muitas certezas sobre o novo tipo de coronavírus. Ninguém sabe quando é que as restrições de viagens vão ser levantadas, nem quando vai ser possível abrir as fronteiras. E creio que a indústria do jogo está na expectativa, neste momento, para saber quando isso irá acontecer. Quando tal acontecer, creio que o sector deve apostar nos jogadores de alto valor como prioridade, porque são estes jogadores que contribuem mais para a economia. Não diria que a aposta deve ser nos jogadores VVIP”, assinalou Desmond Lam, professor na Universidade de Macau.

“Nos últimos anos tem havido uma estratégia deliberada dos casinos em apostar no mercado de massas, mas para a recuperação desta crise despoletada pela pandemia creio que o sector tem mesmo de apostar no mercado de jogadores de elevado valor quando houver condições para a reabertura de fronteiras. Claro que para a indústria do jogo, todos os sectores de jogadores são importantes e necessários, mas creio que o problema vai ser atrair jogadores com perfil de alto valor. Acho que a indústria do jogo terá de desenvolver grandes esforços para garantir o seu regresso aos casinos”, acrescentou.

Sobre a renovação dos contratos de concessão das concessionárias em 2022, Desmond Lam assinalou que o Governo devia considerar o impacto da pandemia no sector nas negociações, e que ambas as partes têm de avaliar “as possibilidades para o futuro”. “Acho que o impacto da pandemia no sector é algo que o Governo deve considerar porque afectou a economia e muitos negócios locais. Mas ainda é cedo para equacionar uma possível benesse do Governo às concessionárias para mais um ano. Creio que estão na expectativa de ver a evolução da situação. Não me compete analisar essa possibilidade pois não sou da área do Direito, mas ao mesmo tempo parece-me muito apressado que, daqui a dois anos, haja uma renegociação dos contratos de concessão. Ao mesmo tempo creio que é um momento oportuno para que ambas as partes avaliem bem as possibilidades para o futuro”, disse o especialista, acrescentando que o sector do jogo em Macau precisa de encontrar novas estratégias de inovação.