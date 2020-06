Lampo Leong: uma ligação Oriente-Ocidente através da pintura, caligrafia, fotografia e multimédia

Lampo Leong apresenta, até à próxima segunda-feira, “O Dao da Tinta”, no Centro UNESCO de Macau. O artista de Macau formou-se na China e nos Estados Unidos da América e actualmente dá aulas de Arte e Design na Universidade de Macau. Os trabalhos de Leong passam pela pintura a tinta, pintura a óleo, caligrafia, fotografia e arte multimédia.

Pintura a tinta, pintura a óleo, caligrafia, multimédia e fotografia. São estes os meios onde Lampo Leong se move. O artista de Macau tem feito a carreira entre os Estados Unidos e a China, realizou 70 exposições individuais e participou em mais de 350 colectivas. Em Macau, apresenta agora “O Dao da Tinta”, que está no Centro UNESCO de Macau até segunda-feira, uma exposição de junta 32 peças verticais em tinta sobre papel branco, que ora mostram caracteres chineses, ora mostram formas geométricas. Sobre este trabalho, diz que é uma “reinterpretação do universo”.

“É uma reinterpretação e simplificação do universo. À distância, parece uma forma geométrica, formas circulares ou quadradas”, diz Lampo Leong sobre esta exposição, na qual tem trabalhado nos últimos anos e que resultou na edição de uma monografia. A influência é o expressionismo abstracto e o minimalismo, explica ao PONTO FINAL. “O espírito que quero captar é o daoismo”, refere. Como? “O daoismo quer ligar-se à natureza e provocar um estado meditativo no artista ou no público. Quem estiver em frente a esta obra pode pensar sobre a grandeza do universo”, diz.

Lampo Leong licenciou-se em pintura a tinta, em Cantão – na Guangzhou Academy of Fine Arts – em 1983. Cinco anos depois foi para os Estados Unidos, estudar História da Arte Chinesa, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, passou depois para o California College of Arts, em São Francisco, e em 2009 tirou um mestrado em Teoria e Prática da Arte, na Academy of Fine Arts, em Pequim. Enquanto professor, antes de chegar à Universidade de Macau – onde é orientador de Doutoramentos e Director do Centro de Artes e Design – Lampo Leong passou pela University of Missouri – Columbia, pela Guangdong University of Technology e pela Guangzhou Academy of Fine Arts, por exemplo.

Ao todo, o trabalho de Lampo Leong já motivou mais de 70 exposições individuais e esteve presente em cerca de 350 colectivas. O artista de Macau chegou a vencer um Gold Award no concurso internacional de arte Creative Quarterly em Nova Iorque e o A’ Design Award em Itália. Os trabalhos de Lampo Leong podem ser vistos nas colecções de museus como o Cantor Center for Visual Arts da Universidade de Stanford, o Minneapolis Institute of Arts e a Written Art Foundation na Alemanha.