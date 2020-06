Inês Chan inicia funções no GCS a 1 de Julho. Ho Iat Seng destaca experiência da nova directora

Inês Chan irá exercer as funções de directora do Gabinete de Comunicação Social a partir de 1 de Julho, pelo período de um ano. A nomeação foi confirmada através de um despacho publicado na quarta-feira, em Boletim Oficial. À margem do último dia de competição das Regatas de Barco-Dragão, Ho Iat Seng falou sobre a nomeação e destacou a experiência de Inês Chan: “A futura directora do GCS tem uma experiência de mais de 20 anos na Administração Pública”. O Chefe do Executivo recordou o facto de Inês Chan estar habitualmente nas conferências de imprensa dos Serviços de Saúde: “Consegue providenciar números e estatísticas para a comunicação social”. “É uma boa nova experiência para ela”, afirmou.

Segundo a nota divulgada à imprensa na quarta-feira, Inês Chan detém duas licenciaturas, uma na área da engenharia e outra na área das ciências, e possui ainda o grau de mestre em Administração Pública, curso co-organizado pela Universidade de Macau e o Instituto Nacional de Administração de Portugal, com especialização em relações internacionais.

A responsável ingressou na função pública em 1990, tendo exercido funções na Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC), na Comissão Instaladora da Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim e, actualmente, na Direcção dos Serviços de Turismo (DST). Na DST, Inês Chan exercia, desde 2001, o cargo de chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção. Antes disso, na DST, tinha desempenhado funções de técnico e de chefia em diversas subunidades, nomeadamente nas áreas de estudo e planeamento, informática, administrativa e financeira. Já na DSCC, participou em trabalhos de elaboração do sistema de informação.

Inês Chan foi presença assídua nas conferências de imprensa do Centro de Coordenação de Contigência do Novo Tipo de Coronavírus, em representação da DST. Segundo a nota agora divulgada, participou em mais de uma centena de conferências de imprensa.

Foi também confirmado que Victor Chan, que exercia até agora o cargo que será ocupado por Inês Chan, vai passar a exercer o cargo de assessor do gabinete de Lei Wai Nong, Secretário para a Economia e Finanças, também a partir de 1 de Julho.

A.V. com P.A.S.