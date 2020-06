Governo reforça sistema de consulta digital nos trabalhos legislativos

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) assegurou ter criado uma plataforma, que disponibiliza informações actualizadas e todos os documentos relacionados com a produção legislativa, de modo a facilitar a comunicação entre os serviços públicos e a discussão sobre os respectivos trabalhos legislativos. A informação foi avançada pelo director da DSAJ, Liu Dexue, na sequência de uma interpelação do deputado Sulu Sou, em que o vice-presidente da Associação Novo Macau criticou a “falta de transparência” na elaboração dos regulamentos administrativos. Já a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) também reagiu à interpelação de Sulu Sou para assegurar que vai “continuar a melhorar o sistema de consulta”, através de redes sociais e páginas temáticas, para disponibilizar ao público “informações sobre as políticas e uma plataforma para a partilha de opiniões”.

Em cumprimento dos objectivos estabelecidos pelas Linhas de Acção Governativa (LAG) deste ano, a DSAJ lançou uma página digital, intitulada “Coordenação Legislativa”, para disponibilizar ao público as propostas de lei em fase de elaboração e facilitar a sua consulta dos trabalhos da Assembleia Legislativa (AL).

Na sua interpelação, Sulu Sou apontou para o que disse ser uma “falta de transparência” na elaboração dos regulamentos administrativos, e que o público tem um acesso “bastante limitado” aos documentos antes da sua publicação. Desta forma, o deputado perguntou ao Governo se irá acrescentar mais informações na recente plataforma da DSAJ, como “estudos em que se baseia a elaboração das propostas de lei, pareceres e relatórios.”

Para reforçar a comunicação de informações com o departamento da produção legislativa, a DSAJ revelou ter criado uma plataforma em que se disponibilizam esses dados aos serviços públicos. Através dessa plataforma, explicou, o departamento de produção legislativa publica os documentos relacionados com os projectos legislativos e actualiza o seu progresso, de forma a facilitar a discussão entre os órgãos públicos e a resolução dos problemas que surjam nos projectos em fase de elaboração.

O deputado Sulu Sou salientou também a necessidade de “aumentar a transparência legislativa” e “optimizar o planeamento legislativo”, levantando dúvidas sobre a possibilidade de as autoridades poderem vir a incorporar na plataforma da DSAJ, dados relacionados com os regulamentos administrativos, como “investigações prévias, discussões, versões completas das propostas em fase de elaboração, e a publicação posterior.”

Em resposta à interpelação do vice-presidente da Associação Novo Macau, a DSAJ assinalou que tem publicado no portal o plano legislativo anual, disponibilizando o ponto de situação dos diplomas. Para melhor informar o público sobre as correspondentes propostas de lei e os trabalhos legislativos, as autoridades prometem ainda proceder à optimização da página digital em questão.

Em relação à elaboração de regulamentos administrativos próximos com a população e o interesse público, o vice-presidente da Novo Macau indicou ainda que o “povo carece de acesso à participação”, e criticou o Governo por “ignorar” os direitos dos cidadãos à informação e participação na apreciação do projectos, explicitado no “Código do Procedimento Administrativo”. Assim, Sulu Sou questionou as autoridades sobre quando seria reformado o sistema para o estabelecimento dos regulamentos administrativos, de forma a que o público pudesse exercer esses direitos.

Na resposta da DSAJ, foi referido que o Governo da RAEM tem implementado consultas públicas para os “projectos e medidas políticos” abordados nas LAG e as políticas públicas que se classificam em “políticas principais” de acordo com as “Normas para a Consulta de Política Públicas”. As autoridades afirmaram ainda que o Governo irá aproveitar os recursos tecnológicos, como páginas temáticas e redes sociais, para disponibilizar de forma clara as informações relativas as políticas e medidas do Governo e a partilha de opiniões.