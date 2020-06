Gestora da Cinemateca insistiu no guião da redundância para fugir às questões da imprensa

Sem adiantar pormenores sobre o plano de operações para a Cinemateca Paixão nos próximos anos, a empresa que ganhou o concurso público para a gestão do espaço anunciou Tung Mei Yi como Directora de Operações e June Wu, antiga chefe do Gabinete da Indústria do IFFAM, no cargo de Consultora. Para além disso, a nova gestão do Cinemateca garantiu que irá contratar 14 pessoas e que o orçamento foi “calculado de acordo com a experiência” da equipa.

A primeira conferência de imprensa organizada pela empresa que vai gerir a Cinemateca Paixão, nos próximos três anos, ficou marcada por respostas evasivas e redundantes sobre o passado cinematográfico da companhia, que ganhou, com a proposta mais baixa, o concurso público para a gestão do espaço. Kathy Wong, coordenadora de eventos da Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, assumiu o papel de porta voz da empresa e anunciou Tung Mei Yi como Directora de Operações, e June Wu, antiga chefe do Gabinete da Indústria do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), como Consultora, mas recusou divulgar informações sobre o proprietário da empresa, nomeadamente as ligações de Ieong Chan Veng à indústria cinematográfica, ou detalhes do plano de programação para Cinemateca.

“A actividade desta empresa é focada em operações de produção cinematográfica, produção de legendas, promoção e distribuição. Temos uma vasta experiência na coordenação de eventos relacionados com festivais de cinema locais e no estrangeiro”, disse Kathy Wong, reproduzindo um excerto do comunicado da empresa, distribuído à imprensa antes da conferência, onde se pode ler também que Tung Mei Yi tem mais de 30 anos de experiência na área do cinema, nomeadamente na área de publicidade e marketing, em Hong Kong. Já a nova Consultora é apresentada como alguém que trabalhou na área de produção e distribuição de filmes em Taiwan, “tendo distribuído mais de 100 filmes chineses”. No entanto, a In Limitada não fez qualquer referência ao cargo desempenhado por June Wu no IFFAM enquanto chefe do Gabinete da Indústria.

Questionada sobre exemplos de festivais de cinema locais ou estrangeiros que tenham sido coordenados pela In Limitada desde 2015, Kathy Wong limitou-se a assinalar que a empresa tem “vários clientes em diferentes áreas” e “uma vasta experiência na coordenação de eventos relacionados com festivais” de cinema. Perante a resposta evasiva, os jornalistas pediram apenas um exemplo, mas o pedido acabou por não ser atendido pela coordenadora de eventos da empresa.

Sobre a relação do proprietário da In Limitada com a indústria do cinema, Kathy Wong recusou adiantar qualquer detalhe, e limitou-se a confirmar a posição de sócio administrativo de Ieong Chan Veng e da mulher Ho Sio Chan. Uma informação que consta do domínio público e que o PONTO FINAL avançou esta semana depois de consultar o registo comercial da empresa. “O accionista maioritário da empresa é o senhor Ieong Chan Veng.”, afirmou. “Mas está relacionado com o IFFAM ou com o Sun City Group?”, questionou um jornalista, mas a resposta da funcionária da In Limitada voltou a ser evasiva: “Só posso dizer que é o nosso accionista maioritário e investidor”.

Em relação ao plano operações da Cinemateca para os próximos anos, Wong disse não ter autorização para divulgar detalhes sem antes comunicar com o Instituto Cultural (IC), e assegurou que toda a informação da empresa, fundada em 2015, seria disponibilizada brevemente no site oficial, ainda em desenvolvimento. “Ainda estamos a trabalhar no site, e por isso pedimos para que aguardem mais informações”, respondeu. Recorde-se que na semana passada, o IC remeteu para a In Limitada a responsabilidade de divulgação do plano de operações apresentado no concurso público.

Pouca informação e objectivos decalcados do caderno de encargos do IC

Na conferência de imprensa, Kathy Wong afirmou que os objectivos operacionais da In Limitada para os próximos três anos na Cinemateca Paixão são: “Criar uma plataforma para comunicação mútua de intercâmbio e cooperação entre cineastas locais”; “A concretização de uma atmosfera criativa para o sector cinematográfico local, a formação e o acréscimo do número de espectadores, a elevação da apreciação de filmes e a promoção do desenvolvimento da crítica cinematográfica”; “A integração de recursos dedicados a filmes e vídeos locais” e “A promoção do intercâmbio entre as indústrias cinematográficas local e estrangeiras, através da cooperação com diferentes regiões na organização de festivais de cinema e de actividades relacionadas, a fim de alargar os horizontes dos profissionais de cinema locais e de estabelecer uma rede internacional de intercâmbio”.

No entanto, estes objectivos operacionais anunciados pela empresa são rigorosamente iguais aos “objectivos da prestação de serviços de operação da Cinemateca” descritos no caderno de encargos do concurso público lançado pelo IC.

Kathy Wong destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Cut Lda. à frente da Cinemateca Paixão nos últimos três anos, pois promoveu “uma forte cultura de valorização da arte cinematográfica em Macau” e “criou um ambiente muito bom para a Cinemateca”.

“Os filmes que serão visualizados são filmes artísticos, filmes independentes e filmes produzidos em Macau”, indicou a representante da In Limitada, acrescentando que “o número total de sessões vão ser de 576 de um total de 212 filmes nos primeiros 12 meses”. Ora, estas informações foram igualmente retiradas na íntegra do caderno de encargos do concurso público lançado pelo IC, uma vez que na secção de “Prestação dos serviços de projecções públicas” pode ler-se que: “o adjudicatário deve realizar mensalmente, um mínimo de 48 sessões”, o que perfaz um total de 576 sessões por ano.

Já em relação às actividades relacionadas com os festivais de cinema, a empresa limitou-se a partilhar, na íntegra, as exigências mínimas do caderno de encargos. “Vão realizar-se, pelo menos 5 festivais de cinema por ano, incluindo festivais de cinema local e festivais de cinema internacional”.

Sobre o orçamento apresentado pela In Limitada para gerir a Cinemateca Paixão e o número de pessoas que vão ser contratadas, Kathy Wong assegurou que o orçamento foi calculado “de acordo com a experiência” da equipa, e que vão ser contratadas 14 pessoas, no mínimo, para assegurar a operação. “Acreditamos que temos uma grande equipa e vamos fazer o melhor possível em controlar os gastos de acordo com o orçamento. Em relação às receitas e à contratação de pessoas, posso garantir que não vão ser inferiores a 14 pessoas para garantir as operações na Cinemateca Paixão. Sobre as receitas, acreditamos que vamos conseguir atingir um equilíbrio entre gastos e receitas”.