Farol da Guia origina amplo debate público

Foram para cima de 200 as opiniões recebidas pelo Conselho de Planeamento Urbano (CPU) sobre um prédio de habitação com altura próxima dos 90 metros, a erguer junto à colina da Guia – ameaçando com isso obstruir a visão do centenário Farol da Guia.

O elevado número de opiniões recebidas na consulta pública levou ao não agendamento da discussão do projecto na última reunião do CPU, revelou a directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. “Precisamos de mais tempo para analisá-las”, afirmou Chan Pou Ha.

Tal como no caso da Escola Portuguesa, a consulta pública da planta de condições urbanísticas do controverso edifício da Rodrigo Rodrigues, junto à colina da Guia, terminou a 15 de Junho. A diferença é que sobre a expansão da EPM foram recebidas 3 opiniões, e sobre o edifício que ameaça esconder o Farol da Guia foram recebidas 208.

O projecto da Rodrigo Rodrigues tem opositores bem conhecidos. A Associação Novo Macau pede que se discutam as condições urbanísticas com o promotor do edifício, para defesa do Farol e da paisagem circundante. Já o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia enviou mesmo um alerta à UNESCO, por não ter sido respeitada uma das suas recomendações em 2017 – a necessidade de se estudar o impacto de novas construções junto aos sítios de Património Histórico de Macau. A alegada dualidade de critérios do Instituto Cultural relativamente a um outro edifício na Calçada do Gaio, também com impacto sobre o Farol mas cujo crescimento em altura foi travado, foi igualmente denunciado pelo Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia.