FAOM pede cursos especializados para trabalhadores das salas VIP

O deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Leong Sun Iok, reuniu-se com vários promotores de jogo e colocou a hipótese de se aproveitar a nova etapa da formação subsidiada para auxiliar os funcionários das salas VIP dos casinos, sobretudo os que foram despedidos ou que foram obrigados a tirar férias sem vencimento.

Leong Sun Iok assinalou que nem todas as salas VIP dos casinos podem disponibilizar aos seus trabalhadores um “plano de férias voluntárias” devido a factores financeiros e de dimensão, uma vez que durante este período os funcionários têm direito a receber uma parte do salário. Acompanhado por responsáveis da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) – nomeadamente o director, o subdirector e o subdirector substituto, Wong Chi Hong, Chan Um Tong, e Chan Chon U, respectivamente – Leong Sun Iok sugeriu ainda que, com as mil vagas disponibilizadas na próxima etapa da formação subsidiada, os trabalhadores mais afectados pela crise no sector deviam ser ajudados.

Os promotores de jogo sugeriram também às autoridades a organização de cursos de formação específicos para trabalhadores das salas VIP dos casinos no âmbito dos serviços aos clientes e contabilidade.

Os responsáveis da DSAL mostraram-se favoráveis às propostas, assinalando que a nova ronda do plano de formação subsidiada ainda está numa fase de elaboração, e que será anunciada em tempo oportuno. Quanto à questão do lançamento de cursos especiais, o director da DSAL referiu que as autoridades vão contactar diferentes instituições académicas, com o objectivo de fornecer cursos de formação que correspondam às necessidades dos cidadãos.

M.F.