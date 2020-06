Expansão da Escola Portuguesa aprovada

Foi aprovada na quarta-feira a planta de condições urbanísticas para a expansão da Escola Portuguesa de Macau (EPM), noticiou a Rádio Macau. De acordo com Carlos Marreiros, autor do projecto de expansão da escola, as obras deverão demorar cerca de três anos. O arquitecto indicou que será construído “um novo auditório que possa servir a escola, os pais e alunos, e que também possa servir a população, ou organizações que queiram utilizar um auditório naquela zona central de Macau”. O projecto prevê a construção de uma torre de 50 metros, que mereceu críticas da associação internacional Docomomo, que tem como objectivo a salvaguarda do património modernista. Carlos Marreiros respondeu: “A nossa ideia é isolar num bloco, uma torre de baixa altura. Naquele conjunto em que há torres de setenta e tal metros de altura, uma torre de cinquenta metros não é nada”.

Na reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico que aprovou o projecto, Chan Pou Ha, directora das Obras Públicas, que preside Conselho de Planeamento Urbanístico, disse que a iniciativa da Docomomo já chegou tarde porque a consulta pública terminou no dia 15 de Junho. “Esta carta que recebemos [da Docomomo] não contém opiniões técnicas. E mesmo que sejam técnicas, se forem apresentadas após o período de consulta, não podemos esperar. Temos de seguir os trabalhos segundo as circunstâncias enunciadas na lei. São sempre bem-vindos a apresentar opiniões nos termos da lei, mas fora desse prazo legal não podemos fazer”, disse a responsável, citada pela Rádio Macau.

Miguel de Senna Fernandes, vice-presidente da Fundação da Escola Portuguesa, elogiou a decisão de aprovação do projecto. “As obras são fundamentais por causa do problema de espaço que hoje em dia a Escola Portuguesa de Macau enfrenta. Isto é um desejo já acalentado há algum tempo porque já há vários anos que a escola Portuguesa de Macau estava a acusar falta de espaço e corria-se realmente o risco de se ter de recusar a entrada de novos alunos”, disse à Rádio Macau.