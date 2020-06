Economia de Macau contrai quase 70 por cento em 2020

É uma previsão avançada pela revista Economist. A economia da RAEM só recupera para níveis pré-crise no final de 2021.

A Economist Intelligence Unit (EIU) prevê uma contração de 69,8% da economia de Macau em 2020, que só deve se recuperar para níveis pré-crise no final de 2021. No seu último relatório sobre a economia de Macau, noticiado pela Macau News, a EIU destaca os números divulgados pelo Serviço de Estatística e Censos no dia 18 deste mês sobre dados de chegadas de turistas, que apontavam para um número total de 16.133 em Maio, uma queda de 99,5% relativamente ao mesmo mês do ano passado.

“Atendendo às estatísticas relativas a Abril e Maio, indicando baixo volume de apostas e de turistas, e à recente imposição de novos controlos sobre os viajantes de Pequim, o desempenho económico de Macau no segundo trimestre será terrível”, afirma o relatório.

“Mantemos a nossa previsão de que a economia entrará em profunda contração de dois dígitos em 2020, com uma retoma do desempenho económico [até níveis pré-crise] improvável até ao final de 2021”, acrescenta.

A EIU estima agora que o PIB caia quase 70% em 2020, voltando a um crescimento na casa dos 31% em 2021. Será “a contração mais grave da história de Macau, devido ao impacto do coronavírus”, afirma a Economist. “Isso reflectirá principalmente as perturbações no jogo e no turismo, o que fará com que as exportações de serviços caiam”.

A brutal redução da actividade nas áreas do jogo e do turismo provocará simultaneamente contrações significativas no consumo privado (queda de 35,5%) e investimento (queda de 61,5%), de acordo com a EIU. Um aumento no consumo do governo (previsto para 20,6%) “não compensará o choque registado no PIB”.

“A recuperação económica entrará em crescendo em 2021, embora o ritmo de expansão do próximo ano (31,1%) reflicta principalmente os valores reduzidos que servirão de base à comparação anual. Não esperamos que os níveis de turismo ou jogo regressem aos níveis pré-crise até 2022, no mínimo”, acrescenta o relatório.

Como resultado destes factores negativos, a EIU ajustou sua previsão do desemprego para uma média de 2,6% em 2020–21, contra a previsão anterior de 2%. A política de estímulos à economia deverá impedir que o desemprego continue a aumentar, embora os riscos de que tal possa acontecer sejam elevados, de acordo com a previsão.

A “queda contínua no sector do turismo e dos jogos de fortuna e azar” – embora tenha sido atenuada em relação a Abril – deve-se à manutenção das restrições na entrada de visitantes para impedir a transmissão do coronavírus, acrescenta o relatório. Os visitantes entrados a partir da China continental caíram 99,4% comparativamente a Maio de 2019, para 14.793.

Estes números elevam as chegadas de turistas de todos os mercados, entre Janeiro a Maio, para 3,2 milhões, uma queda de 81,1% em relação ao ano anterior. Números separados publicados pelo Gabinete de Coordenação e Inspeção de Jogos de Macau mostram que a receita bruta do jogo também caiu 93,2% em Maio, atingindo 1,8 mil milhões de patacas.

“A receita foi impulsionada pelo regresso de um punhado de jogadores VIP ao território, embora o turismo relacionado com o mercado de massas ainda não tenha sido restabelecido”, afirma a EIU.

“A chave para reabilitar o turismo e o jogo continua dependente do retorno dos fortes fluxos de visitantes da China continental. A preocupação está a aumentar com a segunda onda de casos de coronavírus [COVID-19] na China, que poderá frustrar o levantamento total das restrições de viagens”, diz ainda o relatório.

No dia 17 deste mês, Macau impôs uma quarentena de 14 dias a todos os visitantes oriundos de Pequim, após o aparecimento de uma segunda vaga de casos de COVID-19 na capital chinesa. Dias antes, a 10 de Junho, tinha sido anunciado que as restrições de quarentena às pessoas que viajam para Macau através de Zhuhai seriam suspensas, mas que os visitantes chineses do continente não estavam incluídos nessa medida.

“Embora isso facilite as viagens de um dia até Zhuhai, para os residentes de Macau, a medida não augura nada de bom à indústria do turismo em Macau”, afirma o relatório.

Em resultado das medidas de estímulo económico em resposta ao coronavírus, a EIU espera agora que o saldo do governo caia para um défice equivalente a 27,1% do PIB em 2020, o primeiro na história da RAEM, embora as reservas financeiras continuem robustas.

Para o terceiro trimestre, a EIU espera medidas adicionais de estímulo, dado que se espera que “o colapso da actividade do jogo e do turismo coloque mais pressão aos rendimentos e ao emprego”.