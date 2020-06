Cortes no orçamento sem impacto nos salários dos funcionários públicos

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, garantiu ontem que não irá haver uma redução nos salários dos funcionários públicos. Em declarações à imprensa, o Chefe do Executivo afirmou ainda que os apoios à população são para continuar, descartando, pelo menos para este ano, uma terceira ronda de apoio económico.

O Governo planeia fazer cortes nas despesas correntes dos serviços públicos em 2021, cortes esses que poderão chegar aos 10%. Porém, Ho Iat Seng garantiu ontem que esses cortes não irão afectar os salários dos funcionários públicos, pelo menos em termos de redução de vencimentos. “Tendo em consideração o impacto [da epidemia], os salários da parte privada também estão a diminuir. Nós não vamos reduzir os salários dos funcionários públicos”, disse o Chefe do Executivo.

À margem de mais uma edição das Regatas Internacionais dos Barcos-Dragão, que finalizou ontem no Centro Náutico da Praia Grande, Ho Iat Seng descartou uma terceira ronda de apoio económico para este ano, recordando que a segunda ronda vai até Dezembro. “Não vamos ficar tão pessimistas”, afirmou o governante aos jornalistas. Ainda sobre o tema de contenção de recursos, Ho Iat Seng disse que espera continuar com o plano de atribuição de cheques pecuniários, algo que passou a ser uma parcela de “despesa” nas contas anuais do Executivo. “Nós não vamos afectar os apoios que todos os anos damos à população, estejam descansados. Se disser que não vou pagar esses cheques, muitas pessoas vão ficar desiludidas”, declarou.

Questionado sobre a abertura das fronteiras, o líder do Executivo garantiu que tem havido contacto com as autoridades do interior da China e Hong Kong, mas preferiu não antecipar qualquer data devido à conjuntura actual. “As nossas previsões no início eram começar em Junho, gradualmente, mas agora talvez só em Julho vamos conseguir ter boas notícias. Por enquanto ainda não sabemos”, disse Ho Iat Seng, justificando o adiamento devido à recente situação epidémica em Pequim. “Há um plano em casos emergentes de consultas médicas ou actividades oficiais, vai haver uma tendência para começar gradualmente por esses aspectos. O início é sempre mais difícil, estamos a trabalhar para isso, é óbvio que no início as quotas não vão ser as maiores possíveis, vamos tentar aumentar gradualmente esse número de vagas”, acrescentou.

Questionado pelos jornalistas sobre a questão da lei de segurança nacional, Ho Iat Seng sublinhou que o diploma ainda não foi aprovado em Hong Kong, tendo sido implementado em Macau em 2009. “Tem um papel muito importante para intimidar as forças exteriores e impedir que actividades ilegais sejam cometidas em Macau, isso é um aspecto importante”, frisou o governante.