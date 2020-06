Registo nas fronteiras foi fundamental na detecção de irregularidades, diz CCAC

Os registos nas fronteiras foram o primeiro sinal de que havia fundamento nas denúncias sobre irregularidades no Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), considera o Comissariado contra a Corrupção (CCAC), havendo casos em que foi dada residência a quadros dirigentes de empresas que estavam em Macau apenas alguns dias por ano.

Na sessão de ontem do julgamento do processo que envolve o antigo presidente do IPIM, Jackson Chang, o Tribunal Judicial de Base (TJB) começou a inquirição das testemunhas com um dos investigadores que trabalhou no caso, noticiou a Rádio Macau. Segundo a testemunha, a análise dos “casos suspeitos” no IPIM começou quando o CCAC descobriu, em 2016, que várias pessoas que conseguiram residência por serem quadros dirigentes ou técnicos especializados “permaneceram pouco tempo em Macau para trabalhar”.

Os contratos laborais, que fundamentaram os pedidos e a autorização de residência pelo IPIM, estipulavam um horário de oito horas de trabalho por dia, seis dias por semana, em Macau. Segundo foi dito em tribunal, pelo menos quatro contratos de trabalho onde foi detectada esta discrepância remetiam para Ng Kuok Sao, o empresário acusado de ter subornado Jackson Chang em troca de uma dezena de autorizações de residência. Entre os casos estava a contratação de um editor para o jornal “Agora Macau”, entretanto extinto, e que alegadamente pertencia a Ng Kuok Sao. Segundo a acusação, o editor esteve apenas um total de 37 dias em Macau entre 2012 e 2017.

O CCAC encontrou documentos nas buscas à empresa que revelam que o trabalho era apenas de fachada e o pagamento de salários era falso, sustenta a acusação. Entre os documentos apreendidos estavam recibos de depósitos, cadernetas bancárias e cartões multibanco que deviam estar na posse dos funcionários das empresas, mas que estariam a ser usados por Ng Kuok Sao e a mulher, também arguida no processo, para simular os gastos com pessoal.

O TJB voltou a autorizar que as testemunhas do CCAC fizessem os seus depoimentos em apresentações de PowerPoint, uma decisão que vem no seguimento de uma prática estabelecida em casos anteriores, mas que continua a enfrentar oposição por parte da defesa.