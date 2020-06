Mollywood vai ser a nova capital do cinema na China e terá a sua sede internacional em Macau

Foi oficialmente lançado o projecto que vai fazer de Macau e da vizinha ilha da Montanha a capital do cinema chinês. A iniciativa quer rivalizar com Hollywood, está estimada em biliões de dólares e anuncia-se como factor decisivo na diversificação económica da RAEM.

Empresa registada em Hengqin, sede das operações internacionais em Macau. É assim que se apresenta o Grupo Mollywood, que acaba de dar a conhecer o projecto que ameaça gerar ondas de choque no mundo do cinema.

Wang Haige, o presidente do Grupo, foi ambicioso no lançamento da iniciativa, em Langfang, actual base das indústrias audiovisuais na China: Mollywood vai contribuir para a competitividade do cinema chinês, e dar início a um novo modelo de filmes com características chinesas. Para isso, assume-se como concorrente de Hollywood, de onde procurará atrair para Macau e Hengqin alguns dos seus cineastas.

A futura “Hollywood do Oriente” recebeu já manifestações públicas de apoio de mais de uma centena de figuras de destaque do cinema chinês, incluindo Jackie Chan, Yu Dong, Gong Yu, Sammo Hung, Wen Jun, Liu Jiang, Chen Baoguo, Gaowa Siqin e Gong Hanlin. O realizador Chen Kaige disse que “Mollywood vai rapidamente assumir-se como uma base para a comunicação e cooperação com a cultura tradicional chinesa e a coexistência de múltiplas culturas, desempenhando um papel activo na promoção das trocas culturais entre o Oriente e o Ocidente e do conhecimento mútuo entre civilizações”.

O projecto cobre diversas áreas, como produção e distribuição de filmes, indústria da música, grandes centros de dados, inteligência artificial, publicidade e marketing para o sector do entretenimento, comércio electrónico, exposições, moda, líderes de opinião e indústrias associadas. Trata-se, segundo os seus mentores, da criação de uma grande plataforma para a tecnologia global, em torno de um novo centro de cultura cinematográfica na nova era da informação, que servirá também de base experimental para a combinação das tecnologias da televisão e do cinema.

O investimento no projecto será na casa dos biliões de dólares, considerados determinantes para a futura diversificação da economia de Macau.

Wang Haige salientou que “Mollywood vai lançar uma série de políticas preferenciais para atrair companhias tecnológicas, instituições ligadas à televisão e ao cinema, celebridades, realizadores e investidores de todo o mundo, incluindo de Hollywood”, para aqui se estabelecerem e trabalharem.

Um primeiro projecto saído da nova “Hollywood do Oriente” foi muito recentemente listado na Base das Indústrias de Televisão e Cinema de Guohua.