Episódio da noite de 4 de Junho “espezinha os direitos básicos da população”, diz Au Kam San

Au Kam San e Sulu Sou levaram para a reunião plenária de ontem o tema das detenções na noite de 4 de Junho. Au Kam San, cujas filhas foram levadas para a esquadra por terem levado um folheto alusivo a Tiananmen, disse que “não devemos interpretar a lei com má-fé e tratar como criminosos aqueles que exercem os seus direitos”. Sulu Sou avisou que a situação vai “suscitar mais conflitos políticos e confronto social”.

André Vinagre

Au Kam San e Sulu Sou aproveitaram as intervenções antes da ordem do dia, na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), para falarem sobre o episódio da noite de 4 de Junho. O vice-presidente da Associação Novo Macau disse que a interpretação feita pelo Tribunal de Última Instância (TUI) da lei que regula o direito de manifestação e reunião “até deixou a sociedade chocada” e que este tipo de situações vai “suscitar mais conflitos políticos e confronto social”. Já Au Kam San, cujas filhas foram levadas para a esquadra na noite da habitual vigília pelas vítimas do massacre de 1989, diz que o caso “espezinha os direitos básicos da população consagrados na Lei Básica”.

O presidente da União para o Desenvolvimento da Democracia de Macau, associação que organiza anualmente a vigília no Largo do Senado, começou por dizer que se uma lei “fica nas mãos dos executores que agem sempre com má-fé, pode tornar-se numa ferramenta para prejudicar o povo”.

O deputado recordou que o direito de reunião e manifestação foi legislado, em Macau, em 1993, durante a administração portuguesa, que “conhecia bem a dor da privação dos seus direitos humanos sob a ditadura”. “Contudo, quando as autoridades aplicam e interpretam a lei com má-fé, a mesma pode tornar-se numa lei má”, referiu o democrata, explicando: “É certo que as autoridades não podem proibir directamente o exercício do direito de reunião ou de manifestação, mas podem distorcer, através de interpretações a seu bel-prazer, a finalidade de reuniões, e tomar a decisão de não as permitir, alegando violação da lei”. “Isto ficou comprovado quando a polícia não autorizou a vigília do 4 de Junho”, afirmou.

Au Kam San fez, depois, referência ao facto de as filhas terem sido levadas para a esquadra por estarem sentadas no Largo do Senado com um folheto com a imagem do “Homem do Tanque”. “Como é que se chegou à conclusão de que ‘uma pessoa pode manifestar-se e duas podem reunir-se’? Porque, nos termos da lei vigente, o aviso prévio deve ser assinado por três pessoas”, indicou, concluindo: “Não devemos interpretar a lei com má-fé e tratar como criminosos aqueles que exercem os seus direitos civis, tomando precauções e reprimindo-os em todas as ocasiões. Isto não conduz à harmonia social e espezinha os direitos básicos da população consagrados na Lei Básica”.

Sulu Sou referiu que, “até ao momento, [as autoridades] ainda não conseguiram esclarecer o que aconteceu naquela noite, o que levou a população a questionar a definição de reunião e de manifestação e os critérios de execução da lei”. O deputado lembrou que “a não ser que a reunião tenha como objectivo violar a lei, a polícia não a pode impedir” e que “se a polícia impedir ou interferir, pode incorrer no crime de abuso de poder ou de coação”.

Depois de as filhas de Au Kam San terem sido levadas à esquadra, as autoridades justificaram a acção dizendo que tiveram por base uma decisão do TUI, de 2011. A interpretação “até deixou a sociedade chocada”, disse Sulu Sou, lembrando que, nesse caso, houve um cidadão que recorreu ao TUI por as autoridades exigirem que, para organizar uma manifestação, tinha de haver três promotores. Na altura, o tribunal disse que uma pessoa era suficiente para haver lugar ao direito de manifestação e duas para haver lugar ao direito de reunião. Para Sulu Sou, “a polícia fez uma interpretação contrária e estranha desse acórdão”.

“Se as autoridades de segurança continuarem a abusar das ‘reuniões ilegais’ para caluniar e reprimir os actos de manifestação de opiniões em público, o que é um erro gravíssimo, só vão suscitar mais conflitos políticos e confronto social”, alertou o democrata.