Deputados pedem alívio nas restrições fronteiriças

Foram vários os deputados que, ontem, pediram que o Governo alivie as restrições nas fronteiras com o interior da China. A primeira a falar sobre o tema foi a deputada Wong Kit Cheng que começou por apontar que “a situação da epidemia nas duas regiões está mais estável” e que, por isso, foi lançada uma medida de isenção de quarentena para os residentes de Macau que querem ir a Zhuhai. Este sistema de isenção de quarentenas tem mil quotas e “a sua concorrência é muito forte”.

“Isto demonstra que são grandes as necessidades dos residentes locais quanto à entrada e saída do interior da China, as quais não conseguem ser satisfeitas com o actual número de quotas”, referiu Wong Kit Cheng. Assim, a deputada pede: “Sugiro que a província de Guangdong e macau discutam o aumento das quotas de passagens alfandegárias para os residentes de Macau”. A deputada pede ainda que as isenções de quarentena sejam alargadas a outras cidades da Grande Baía.

Ho Ion Sang também indicou que as mil quotas para isenções de quarentena para quem quer ir a Zhuhai “não conseguem satisfazer as necessidades” da população. “Assim, espero que o Governo, tendo em conta a realidade de Macau, dialogue com os governos do Interior da China, para, havendo condições, aumentar as quotas de isenção de isolamento para os residentes de Macau na entrada em Zhuhai”, referiu o deputado.

Mak Soi Kun focou-se nos problemas económicos que as restrições nas fronteiras e propõe: “O Governo da RAEM deve ponderar acelerar as negociações sobre os trabalhos de prevenção e controlo da epidemia nas regiões, para levantar ainda mais as restrições nas entradas e saídas dos residentes de Macau e dos TNR em Macau, bem como dos veículos com dupla matrícula”.

Por último, Ella Lei também frisou que “os contactos entre Macau e o interior da China são frequentes”. A deputada sugere que o Governo permita que vários membros de uma família possam ir juntos ao interior da China. “Espero que o Governo possa, de forma activa, reflectir sobre as dificuldades reais dos residentes e dialogue com os serviços competentes do Interior da China, nos trabalhos de prevenção da epidemia e na redução, dentro do possível, das inconveniências causadas pelas medidas de restrição nos postos fronteiriços”, sublinhou a deputada.

A.V.