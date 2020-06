Banco Alimentar centra-se este ano no apoio à Cáritas Macau 

Numa organização conjunta da Casa de Portugal, da Escola Portuguesa de Macau e do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau, o Banco Alimentar acontece este ano a 26 e 27 de Junho, e os alimentos recolhidos revertem para a Cáritas, que congrega, nesta altura, muito do apoio concedido aos trabalhadores não-residentes a quem o emprego escapou, num contexto de crise motivada pela pandemia.

Sílvia Gonçalves

A Casa de Portugal, a Escola Portuguesa e o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) organizam, a 26 e 27 de Junho, um Banco Alimentar, com as doações a reverter para a Cáritas Macau. Se em anos anteriores a iniciativa se centrava nos supermercados, este ano foram definidos três pontos de recolha, onde poderão ser entregues alimentos como arroz, massa, leite ou cereais. Amélia António justifica a escolha da Cáritas com a maior sobrecarga a que a instituição está sujeita, nomeadamente no apoio aos trabalhadores não-residentes, “pessoas que estão aí penduradas, em situações muito difíceis”.

“Costuma ser feito de uma maneira diferente, que é directamente nos supermercados. Só que este ano, com as limitações que há, e com os problemas das pessoas nos supermercados, percebeu-se que ia ser muito difícil fazer isso nesses termos. Daí termos alterado isto, por mútuo acordo, para dois pontos de entrega, a Casa de Portugal e a Escola Portuguesa, conforme dê mais jeito às pessoas. É uma iniciativa habitual, este ano reforçada pelas circunstâncias”, enquadra Amélia António.

A presidente da Casa de Portugal justifica a escolha da Cáritas, instituição à qual serão entregues todas as doações. “Depende das necessidades, este ano vai exclusivamente para a Cáritas por eles estarem com uma sobrecarga maior, nomeadamente com os TNR, com as pessoas que estão aí penduradas em situações muito difíceis. Este ano, porque tudo era diferente, também aí a organização foi ligeiramente diferente, para se compatibilizar com a situação actual”.

Na lista divulgada pela Casa de Portugal, figuram alimentos como arroz, massa, óleo, cereais, leite, enlatados, farinha e açúcar, que poderão ser entregues, a 26 de Junho, nas instalações da Casa de Portugal e na Escola Portuguesa; e, a 27 de Junho, na GELMac da Taipa e na Casa de Portugal, entre as 9 e as 18 horas. Este ano será também possível entregar, nos mesmos pontos de recolha, cupões de alimentos que serão disponibilizados nos supermercados, explicou Armindo Vaz, colaborador do GELMac e presidente do conselho fiscal da Casa de Portugal.

Amélia António fala numa participação que, em cada ano, se tem revelado expressiva. Mas coloca reservas quanto aos resultados esperados num ano de medidas preventivas apertadas, que implicou alterações na lógica de funcionamento da iniciativa. “Costuma-se conseguir um montante muito grande de géneros. Mas penso que era mais fácil, as pessoas entram no supermercado, vão fazer as suas compras e põem num carrinho o que querem dar. Este ano implica mais deslocação das pessoas, mais trabalho. O resultado nos outros anos tem sido muito bom, mas este ano isto implica um esforço um bocadinho maior das pessoas, implica uma participação activa, não é só chegar ali, comprar e deixar”.

Um esforço de deslocação aos pontos de recolha que pode, teme a presidente da Casa de Portugal, travar o gesto solidário. “Apesar do optimismo, com o esforço pessoal que isto implica este ano, não sei até que ponto vai ou não fazer diminuir a contribuição das pessoas”.