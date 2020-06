Aprovadas na generalidade alterações às remunerações acessórias das forças de segurança

Foi ontem aprovada na generalidade a alteração à lei das remunerações das forças e serviços de segurança. Os funcionários que trabalhem mais de 44 horas semanais recebem, pelas horas extraordinárias, uma remuneração complementar que, com esta proposta, passa a ser calculada através da média mensal de horas de trabalho. O secretário deixou de lado a hipótese de actualizar o valor das horas extra.

Os deputados da Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem, na generalidade, a proposta de alteração à lei das remunerações acessórias das forças e serviços de segurança, que faz com que as horas de trabalho extraordinárias passem a ser contabilizadas pelo método da duração média do trabalho mensal. Durante a discussão no plenário, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, deixou claro que o valor a ser pago pelas horas extraordinárias não será revisto.

Na nota justificativa da proposta de lei é explicado que o trabalho das forças e serviços de segurança “excede largamente o horário normal de trabalho, induzindo dificuldade do cálculo semanal”, previsto no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM). Assim, “propomos recorrer à duração média do trabalho mensal para calcular as horas do trabalho semanal destes trabalhadores”. Os trabalhadores que ultrapassem as 44 horas semanais têm direito a uma remuneração suplementar de acordo com o índice 100 da tabela de índice dos funcionários públicos.

No hemiciclo, Wong Sio Chak foi questionado pelos deputados sobre uma eventual revisão desse valor, mas respondeu: “Se podemos actualizar ou não, depende da situação financeira. Durante a epidemia, esta não é a melhor altura para actualizar este valor, porque a maior parte do nosso dinheiro está a ser utilizado na vida da população”. O secretário disse também que, segundo a proposta, não existe um tecto máximo para o número de horas extraordinárias dos trabalhadores das forças de segurança.

José Pereira Coutinho questionou o secretário sobre a disponibilidade permanente a que os funcionários das forças de segurança estão sujeitos e se esse factor entraria nas contas da remuneração complementar, ao que Wong Sio Chak respondeu que a disponibilidade permanente é um dever.

Este assunto causou celeuma durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa, entre Wong Sio Chak e o deputado Sulu Sou. O secretário acusou o legislador de querer angariar votos, o que fez com que o democrata abandonasse o hemiciclo em protesto. “Espero que possamos discutir de forma franca e obter bons resultados”, começou por dizer, ontem, Sulu Sou a Wong Sio Chak, focando-se no escrutínio às autoridades que, na sua opinião, deve ser feito pelos deputados da AL. Wong Sio Chak disse concordar. “Caso contrário não vínhamos aqui ter convosco”.

Alteração à lei da contratação de TNR aprovada por unanimidade

Foi também ontem aprovada a alteração à lei da contratação de trabalhadores não residentes. Com Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, no hemiciclo, os deputados aprovaram a proposta de lei na especialidade sem que o tema tenha suscitado debate. Depois da votação, numa declaração de voto, Ella Lei reiterou que a prioridade de emprego deve ser dada aos trabalhadores locais, e não aos não residentes. A proposta de lei tem como objectivo impedir que turistas possam procurar emprego em Macau. A lei agora aprovada vai fazer com que os não residentes que cheguem para procurar trabalhos não especializados ou domésticos estejam munidos com um título de entrada para fins de trabalho para poderem pedir o ‘blue card’. Na sessão de ontem também foi aprovado, na especialidade, o regime de concurso e estágio de formação para ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público. Este diploma também não gerou discussão entre os parlamentares. O novo regime fará com que, quando for aberto um concurso para estágio, o candidato tenha de ter um mínimo de dois anos de experiência profissional.

