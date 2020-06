Reabertura das fronteiras com Hong Kong ainda sem data

A reabertura total das fronteiras entre Macau e Hong Kong ainda não tem data marcada. Segundo indicou Leong Iek Hou, na conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde, ainda é preciso perceber se a situação epidémica nas regiões está estável e se existe capacidade de realizar testes de ácido nucleico a quem quiser atravessar a fronteira.

André Vinagre

Ainda não há data para a reabertura total das fronteiras entre Macau e Hong Kong. Na conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, referiu que é preciso saber se as regiões têm capacidade para realizar testes de ácido nucleico a quem quiser atravessar a fronteira sem que seja obrigatório fazer quarentena. Além disso, “temos de ver se a situação da epidemia é estável”, referiu a responsável. Ontem foi o 75.º dia sem casos de infecção pela Covid-19 em Macau.

“A abertura das fronteiras entre Macau e Hong Kong é um assunto que preocupa muito as pessoas de cá”, referiu Leong Iek Hou. Contudo, ainda não tinha resposta sobre uma eventual data para a abertura total das fronteiras: “Há muitos factores em jogo. Temos de ver se a situação de epidemia está estável para que possa haver mais mobilidade”. Além disso, a responsável indicou que é ainda preciso verificar se a capacidade para a realização de testes de ácido nucleico é suficiente nas duas regiões. “De momento, não temos nenhuma informação para dar”, disse. Leong Iek Hou referiu também que ontem foram realizados cerca de sete mil testes de despistagem.

A partir de ontem foi alargada a isenção de quarentena para os trabalhadores não-residentes que queiram entrar em Macau. Lei Tak Fai, porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), lembrou que esta isenção de quarentena aos TNR vindos de Zhuhai tem sido gradual e que, apesar do alívio das restrições nas fronteiras, não se registou um aumento significativo da circulação na fronteira. Entre as 6 horas da manhã de ontem e as 13 horas, entraram em Macau 13.868 trabalhadores não-residentes da China continental, o que corresponde a um aumento de 4,5% face à sexta-feira passada.

Quanto ao sistema de pedidos de isenção de quarentenas para residentes que queiram ir a Zhuhai – cujas vagas estão limitadas a mil pessoas – Leong Iek Hou explicou que há já quem esteja isento: Pessoas que vão em missão oficial urgente, pessoas que moram em Macau mas estudam em Zhuhai, pessoas que moram em Zhuhai mas estudam em Macau, pessoas que tenham necessidade de se deslocar a um hospital de Zhuhai, condutor de veículos transfronteiriços, pais acompanhantes de estudantes em Macau e trabalhadores residentes que correspondam aos critérios. Sobre o sistema online de isenção, Leong Iek Hou referiu que o Governo de Macau vai tentar aumentar o número de quotas.

As autoridades de Macau fizeram ainda um balanço sobre a situação epidémica de Pequim. Leong Iek Hou indicou que, desde 11 de Junho registaram-se 241 casos na capital chinesa.