Pereira Coutinho volta a questionar “futuro dos intérpretes tradutores licenciados pelo IPM”

José Pereira Coutinho voltou a questionar o Governo sobre a falta de acompanhamento que foi dado aos resultados do relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) referente à gestão do Instituto Politécnico de Macau (IPM). Através de uma interpelação escrita encaminhada ontem pelo deputado e entregue ao Executivo na passada sexta-feira, Pereira Coutinho começou por lembrar que, a 4 de Maio deste ano, já tinha interpelado o Governo sobre a situação, mas obteve uma “não resposta” da parte do presidente do IPM, Im Sio Kei. Pereira Coutinho questionou, na altura, a redução de vagas nos cursos biligues no IPM.

Agora, Pereira Coutinho voltou a questionar o organismo numa interpelação intitulada “O futuro dos intérpretes tradutores licenciados pelo IPM”. O deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) começou por perguntar quantos alunos se matricularam no curso de Licenciatura em Ensino da Língua Chinesa como língua estrangeira, no ramo de não nativos de língua chinesa. “Qual o despacho da entidade tutelar que aprovou a revisão do plano de estudos do curso que é referida na resposta do Presidente do IPM, como uma das causas para não ter funcionado no ano lectivo 2018/2019?”, acrescentou.

De seguida, o deputado recorda que em Janeiro de 2017 professores e alunos denunciaram o encerramento do curso de licenciatura em Relações Públicas. Im Sio Kei negou e disse que se tratava de uma suspensão de um ano para revisão do curso. O deputado questiona “qual o despacho da entidade tutelar que aprovou a revisão do curso e a razão de não ter aberto vagas em 2018/2019, 2019/2020 e ausência da oferta formativa do IPM para 2020/2021” bem como “o despacho da tutela que nos termos da lei autorizou a suspensão e/ou extinção do curso”.

Por fim, José Pereira Coutinho questiona o IPM sobre quantas candidaturas foram apresentadas em 2017 e 2018 pela instituição aos “financiamentos especiais do então GAES para a produção de materiais pedagógicos” e “quais os montantes dos financiamentos concedidos naqueles anos e quais as razões para apenas ter havido três projectos financiados em 2019, de acordo com a própria resposta do Presidente do IPM”.

