Novas regras na divulgação de dados de empresas de capitais públicos

As empresas de Macau que detenham mais de 50% de capitais públicos passaram a estar obrigadas a seguir novas regras de divulgação de informação, por razões de transparência, justificou o Governo.

As novas instruções foram publicadas ontem em Boletim Oficial através de um despacho do Chefe do Executivo, após discussões na Assembleia Legislativa (AL) sobre reforço da transparência e fiscalização destas empresas.

Em Novembro vários deputados criticarem o atraso na regulamentação e defenderam que a divulgação deveria ser alargada a todas as empresas que são financiadas pelo erário público. “As instruções aplicam-se às empresas de capitais públicos em que a RAEM ou as outras pessoas colectivas de direito público da RAEM detêm, directa ou indirectamente, e cumulativamente, participações financeiras superiores a 50%, independentemente de se tratar de uma empresa-mãe ou de uma filial”, pode ler-se no despacho datado de 15 de Junho.

Os dados a serem tornados públicos vão desde informações básicas como a denominação comercial, o objecto social, a sede, a forma de contacto e o estatuto da empresa; identificação dos accionistas e a sua participação social; estrutura orgânica; contas e relatório anual de actividades; aquisições de bens e serviços; assim como fianças ou outras garantias prestadas.

A discussão sobre a necessidade de se avançar com legislação e de se reforçar a fiscalização sobre as empresas de capitais públicos ganhou um novo ‘fôlego’ em 2018, após a publicação de um relatório da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas.

A comissão identificou graves falhas na fiscalização destas sociedades, criticou a ausência de legislação e, confrontada com “problemas no caso da Tai Lei Loi – Sociedade de Fomento Predial”, destacou ser “urgente a definição de lei e regulamentos sobre empresas de capitais públicos”.

A Tai Lei Loi, na qual o Governo detinha uma participação maioritária (88%) e injectado 417,12 milhões de patacas durante 21 anos, declarou falência em 2016, sendo que dois anos depois, escreveram os deputados da comissão, o público, que desconhecia “por completo a situação financeira desta empresa”, foi confrontado com uma surpresa: apenas restavam 109 milhões de patacas do capital social da empresa. “Uma situação considerada inaceitável”, afirmaram então os subscritores do relatório.