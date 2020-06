MFTPA organiza programa de estágios em parceria com Festival de Cinema de Turim 

A Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão de Macau (MFTPA, na sigla inglesa) está a receber candidaturas para o programa de estágio do Torino Film Lab – ligado ao Festival de Cinema de Turim -, com o qual mantém uma parceria. O programa dirige-se a “jovens talentos locais do cinema que têm o potencial de criar projectos cinematográficos excelentes” e, de acordo com a nota remetida às redacções, oferece aos participantes a “oportunidade de troca e intercâmbio com profissionais de cinema internacionais”. O PONTO FINAL contactou a MFTPA para tentar saber quais os profissionais de cinema envolvidos no programa, mas a associação, que integra a comissão organizadora do IFFAM, não facultou mais informação, remetendo para o comunicado.

Na mesma nota pode ler-se ainda que a nova iniciativa do Torino Film Lab, o TFL Next, apresenta uma abordagem de aprendizagem totalmente conduzida online, um serviço fornecido aos parceiros para dar “assistência no trabalho desenvolvido por estas instituições no apoio a projectos de cinema durante este período de crise global”, esclarece o comunicado, que refere ainda que os participantes no programa vão beneficiar de um treino intensivo “para incentivar o desenvolvimento criativo dos seus projectos”.

Cada projecto vai beneficiar de um workshop online, em Setembro de 2020, incluindo um grupo de discussão sobre desenvolvimento de projecto, reuniões com tutores e sessões focadas em novos materiais. “Como os participantes tiveram a oportunidade de refazer o seu material, eles receberão mais conselhos e apoio sobre o desenvolvimento do projecto dos seus tutores, com uma consultoria adicional da Skype”, refere o comunicado.

As candidaturas para o workshop já estão abertas, com inscrições gratuitas até 8 de Julho. Os interessados devem enviar o currículo, detalhes do projecto do filme e uma sinopse da história para o email projects@mftpa.org.