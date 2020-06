Josie Ho assinalou Dia do Pai com tributo a Stanley Ho

A filha mais nova de Stanley Ho com Lucina Lam recordou o dia do seu casamento com Conray Chan para prestar uma homenagem ao pai. Na sua página pessoal do Instagram, Josie Ho assinalou o Dia do Pai com seis fotografias do seu casamento em 2003 e um tributo ao antigo magnata da indústria do jogo, que faleceu no passado dia 26 de Maio.

Eduardo Santiago

eduardosantiagopontofinal@gmail.com

A actriz e cantora de Hong Kong, Josie Ho, pronunciou-se pela primeira vez, nas redes sociais, sobre a morte de Stanley Ho com um longo testemunho do dia em que “não rejeitou” o pai. A artista de 45 anos publicou seis fotografias do seu casamento com o actor e produtor musical Conroy Chan, e partilhou alguns detalhes da sua relação com Stanley Ho para assinalar o Dia do Pai.

Na sua página pessoal do Instagram, a irmã mais nova de Pansy Ho recordou o pai no dia do seu casamento em Novembro de 2003. “Estava particularmente calor na Austrália nesse ano. O Papá e eu estávamos sentados numa carruagem. Ele tinha vestido uma camisola e estava um calor abrasador. Tinha imenso suor na testa e perguntei-lhe se tinha calor. Ele respondeu, e disse-me que não. Mesmo assim, percebeu que estava nervosa e por isso tentou fazer-me rir para me aliviar a pressão. Não me lembro agora da piada que fez, apenas me lembro do ritmo lento da carruagem e que a estrada era muito acidentada. O tempo lá fora estava óptimo e o sorriso do meu pai era brilhante”, começou por escrever Josie Ho.

Conhecida por ser uma das herdeiras mais rebeldes do clã, a actriz e cantora de 45 anos destacou-se no cinema com uma variedade de papeis, alguns incómodos para a família, nomeadamente a interpretação de uma professora lésbica ou o de uma prostituta. Na música, Josie Ho também teve um percurso atribulado, desde o início de carreira no género de Canto-Pop ao rock dos Josie & The Uni Boys, e que lhe valeu o estigma de ser uma espécie de “ovelha negra” da família.

Apesar do espírito rebelde, Josie Ho assinalou a ternura do pai num dos dias mais importantes da sua vida. “Ele ajudou a desembaraçar o meu longo vestido de noiva e disse-me o quanto estava bonita. Virei-me para ele e fingi estar furiosa ao dizer-lhe: ‘Papá, estás a pisar-me o vestido de noiva feito à medida por um estilista, olha que foi um presente teu muito caro’. Ele riu-se e pediu-me desculpas. Enquanto me acompanhava até ao altar, disse-me, suavemente, que casar era o começo de um novo capítulo na vida.”

Na mesma publicação, Josie Ho assumiu que não gostava que Stanley Ho marcasse presença nas estreias dos seus filmes ou nas cerimónias de entrega de prémios. “Em todos os momentos importantes da minha vida, como a estreia de um filme ou a cerimónia de entrega de prémios, ele dizia-me sempre que ia marcar presença, mas pedia-lhe sempre para não vir. Mesmo assim ele vinha, e por isso evitava-o, talvez por medo, vergonha ou desconforto. Mas no dia do meu casamento não o rejeitei pois ansiava segurar-lhe no braço no caminho até ao altar”, indicou a filha mais nova do ex-magnata da indústria do jogo de Macau.

A terminar o texto de tributo, Josie Ho deixou um agradecimento especial ao pai e a certeza de um reencontro. “Papá, obrigado, fizeste com que cada momento importante da minha vida brilhasse mais intensamente. Acompanhaste-me até ao altar nesse dia, e hoje quero despedir-me de ti apropriadamente. Sei que partiste para um lugar longínquo, mas se que aí não irás adoecer e que todos os dias poderá brincar e divertir-te alegremente. E um dia, voltaremos a reencontrarmo-nos”.