IPIM: Antigo dirigente confirma contactos com Jackson Chang, mas nega favorecimentos 

Miguel Ian Iat Chun, antiga chefia do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM), confirmou em tribunal contactos com o empresário acusado de ter corrompido o ex-presidente Jackson Chang durante o exercício de funções, relação que se prolongou após a saída do arguido do IPIM. No entanto, o jurista nega qualquer favorecimento nos pedidos de fixação de residência que constam do processo que está a ser julgado no Tribunal Judicial de Base, noticiou a Rádio Macau.

Ontem, em mais uma sessão de julgamento, foi discutido o papel de Miguel Ian na alegada rede de corrupção quando ainda estava no IPIM. Das três chefias do organismo, é o único que não está acusado de violação de segredo porque o crime, a ter acontecido, já prescreveu. Miguel Ian, recorde-se, foi director adjunto do Departamento Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM até 2012.

Em 2011, segundo o Ministério Público (MP), o jurista divulgou dados confidenciais que foram cruciais para a aprovação de um pedido de residência através de uma simulação de uma contratação de um técnico especializado para uma empresa fantasma. Miguel Ian é acusado de ter aconselhado o grupo envolvido no alegado esquema das atribuições de residência a rever a informação entregue ao instituto. A acusação sustenta que os arguidos simularam uma mudança de emprego e aumentaram o salário declarado de 35 mil para 45 mil patacas, fazendo com que o pedido de fixação de residência acabasse por ser autorizado.

Miguel Ian confirmou em tribunal que manteve contactos frequentes com o empresário que terá subornado Jackson Chang durante o processo, mas afirmou não se recordar do conteúdo das conversas para além de que eram informações gerais sobre “mudanças de emprego” no decorrer de um pedido de fixação de residência.

Glória Batalha, antiga vogal do IPIM, deixou ontem de marcar presença em tribunal por motivos de saúde, devendo apenas regressar quando houver motivos que lhe digam respeito.