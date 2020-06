Governo está a analisar viabilidade de túnel subaquático 

O projecto de construção do túnel subaquático que irá ligar a Zona A dos Novos Aterros à Península de Macau está em fase de análise da sua viabilidade técnica. Em resposta a uma interpelação do deputado Lei Chan U, o Executivo garantiu também que as ligações já existentes entre os aterros e a península, nomeadamente à Rotunda da Amizade, não serão encerradas em situação de tufão de sinal 8, apesar de terem formato de ponte.

Wai Hou, coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas, garante: O projecto de construção de um túnel subaquático – uma das quatro ligações previstas entre a Zona A dos Novos Aterros e a Península de Macau –encontra-se em fase de estudo quanto à sua viabilidade técnica, a par da elaboração em curso de um desenho preliminar. Em relação à estrutura da ligação já existente entre o norte da Zona A (onde desemboca a ponte HK-Zhuhai-Macau) e a Rotunda da Amizade (Pérola do Oriente), o gabinete sob a tutela do Secretário Raimundo do Rosário explicou que, mesmo sendo em forma de ponte, as vias de acesso não diferem das vias elevadas existentes na península (ou seja, dos viadutos rodoviários), pelo que não terão de encerrar quando seja hasteado o sinal 8 de tufão, ou superior.

Nos termos do planeamento anunciado pelo Governo, serão construídas ao todo quatro ligações entre a Zona A dos Novos Aterros e a Península de Macau, incluindo três viadutos que ligam a Zona A à Rotunda da Amizade, Rua dos Pescadores, Terminal Marítimo do Porto Exterior, e ainda um túnel subaquático que estabelecerá a ligação ao Centro de Ciência de Macau.

Lei Chan Un, deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), tinha manifestado estranheza em interpelação ao Executivo por, com excepção do túnel, todas as restantes vias de ligação assumirem forma de ponte quando, de acordo com as informações disponibilizadas pela Comissão para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, no ano de 2018, as autoridades tinham afirmado que as ligações seriam feitas por estrada. A distinção não é negligenciável. Sendo por estrada e não por ponte, explicou Lei Chan U, pode ser mantida a circulação dos residentes que habitarem na Zona A sempre que for içado o sinal n.º 8 de tempestade tropical.

Na interpelação, Lei Chan U salientava que as autoridades ainda não tinham detalhado se nas ligações em causa, independentemente da sua designação, seria mantida a circulação rodoviária sempre que o território seja afectado por tempestades tropicais.

Daí as questões colocadas pelo deputado ao Governo: As quatro ligações entre a Zona A e a Península de Macau vão ser todas abertas à circulação de veículos em caso do sinal n.º 8 de tempestade tropical? Se a circulação for apenas permitida no túnel das zonas A e B, o Governo terá de garantir a construção desse túnel em simultâneo com a construção de habitação económica na Zona A e de outros equipamentos sociais, para que os residentes não fiquem impossibilitados de abandonar a zona durante a passagem de tufões. Vai fazê-lo?

Em resposta, o Governo revela então que o projecto das obras do túnel subaquático está actualmente em fase de análise, o que envolve aspectos como “viabilidade técnica, elaboração do projecto preliminar, avaliação do impacto ambiental, e diferentes estudos temáticos.”

Quanto à estrutura das vias de acesso entre a Zona A dos Novos Aterros e a Rotunda da Amizade, o coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas explicou que essa ligação, apesar de ser feita em forma de ponte, “não difere das vias elevadas existentes na área terrestre.” As autoridades confirmaram ainda que esse acesso se tem mantido aberto durante as tempestades tropicais.

Na mesma resposta, Wai Hou aproveitou para salientar que, por motivos de segurança, os cidadãos devem permanecer em lugar seguro e evitar deslocações sempre que for içado sinal n.º 8 ou superior de tempestade tropical.