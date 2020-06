Fête de la Musique em formato de confinamento

O tradicional evento musical celebrado em França, desde 21 de Junho de 1982, foi adaptado este ano para um evento online devido à situação pandémica. O Sofitel Macau na Ponte 16 juntou-se às celebrações com a criação de uma lista de reprodução de músicas francesas, mas adiou, por tempo indeterminado, uma festa na piscina agendada para dia 4 de Julho.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Criado em 1982 pelo Ministério da Cultura e Comunicação de França, o evento “La Fête de la Musique” tornou-se um fenómeno global, nas últimas décadas, com concertos de rua a 21 de Junho. Este ano, para assinalar a data, a cadeia hoteleira Sofitel organizou uma série de eventos relacionados com a festa da música, e criou uma lista de reprodução musical nas plataformas Spotify e QQ para incentivar a celebração do estilo de vida francês.

“A nossa lista de reprodução do Sofitel oferece a verdadeira essência de uma festa francesa; discreta, atemporal e sofisticada. A música é uma força incrível e poderosa que transcende fronteiras e que nos liga a todos. Agora, mais do que nunca, é importante que dediquemos algum tempo para apreciar as coisas que nos trazem alegria e celebrar a vida com os nossos entes queridos. O Sofitel Sounds é uma maneira de apreciar o espírito do La Fête de la Musique em casa e experimentar uma interpretação moderna e autêntica da arte de viver francesa do Sofitel”, disse João Rocco, vice-presidente Sofitel Brands, responsável pela gestão de parcerias com marcas de luxo.

A lista de reprodução musical inclui canções de Neil Frances, Clara Luciani, Isaac Delusion ou Marie-Flore. De acordo com a organização, o evento pretende “incentivar os participantes a soltarem, despertarem os sentidos e a entregarem-se ao inesperado, através de uma celebração de todos os géneros musicais em homenagem ao espírito libertário das festas de rua francesas”.

Para além da criação de uma lista de reprodução musical, o Sofitel lançou uma campanha nas redes sociais para incentivar a partilha das canções favoritas dos seus seguidores através de uma história no Instagram com a hastag #MySofitelSounds. “A faixa escolhida deve incorporar da melhor forma possível como é que a La Fête de la Musique e a cultura francesa lhes trazem inspiração e alegria às suas vidas. Os exemplos podem variar desde a música perfeita para um piquenique ou um passeio romântico até a música perfeita para dançar a noite toda”, refere o comunicado.

No próximo dia 4 de Julho, o Sofitel Macau tinha agendada uma festa na piscina para 800 convidados e apresentações ao vivo, mas o evento foi adiado para uma data, ainda por determinar, por causa da actual situação pandémica. Já o Sofitel Jinan Silver Plaza vai comemorar a data através de uma apresentação de música ao vivo no restaurante giratório Silver Sky, com vistas panorâmicas de 360 ​​° da cidade, montanha e lago Daming.

Inserido na iniciativa, o Sofitel Legend The Grand Amsterdam vai abrir um terraço de praia exclusivo no pátio para albergar um almoço com pratos de comida francesa numa recreação de férias de luxo no sul da França. Os hóspedes podem relaxar na areia enquanto ouvem música e acompanham um desfile de moda. Todos os eventos estão sujeitos às directrizes locais e protocolos de distanciamento de prevenção da pandemia.