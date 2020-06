Concurso de fotografia do IIM com candidaturas abertas até Agosto

O Instituto Internacional de Macau (IIM) anunciou ontem o prazo limite das candidaturas para o concurso de fotografia “A Macau que eu mais amo! 2020” e o respectivo regulamento de inscrição exclusivo a estudantes e residentes de Macau. Os trabalhos fotográficos devem ser entregues até 28 de Agosto e “promover um conceito de identidade radicado nos valores culturais e históricos de Macau”.

Os participantes devem apresentar um máximo de cinco fotografias por autor com as respectivas datas e títulos. Os trabalhos originais têm de ser enquadrados no período entre Outubro de 2019 e Agosto de 2020 e serão classificados em quatro subsecções: Património edificado; Património cultural intangível; Tradições, costumes, festividades, religiosas e Outros eventos.

De acordo com o comunicado da organização, o concurso está aberto desde Janeiro e visa “estimular o conhecimento da população” sobre as riquezas patrimoniais e tradições da cultura de Macau. “O IIM espera que os participantes retratem aspectos de Macau, com os quais o autor culturalmente se identifique e mais estime, desde monumentos históricos, edificações; manifestações de natureza cultural, hábitos, costumes e crenças, eventos turísticos e festividades populares, tradicionais e religiosas das culturas chinesa, portuguesa e macaense, assim como eventos de cariz internacional”, pode ler-se.

Os premiados, em cada categoria, vão receber valores monetários de 5.000 patacas, 3.000 patacas e 2.000 patacas, respectivamente para os primeiros, segundos e terceiros classificados. Segundo a organização vão ser ainda atribuídas 500 patacas para as menções honrosas e um “Prémio Especial para o melhor trabalho apresentado por sócio da Associação de Fotografia Digital de Macau”, no valor de 1.000 patacas, com direito a “certificados, troféus ou medalhas”. O júri do concurso será constituído por seis elementos, nomeados pelas entidades organizadoras e profissionais da área. Após a avaliação pelo júri do concurso, haverá uma mostra dos trabalhos em exposição prevista para o final do corrente ano.

Sob patrocínio da Fundação Macau, o concurso é uma iniciativa conjunta do Instituto Internacional de Macau, da Associação de Fotografia Digital de Macau (AFDM), do Clube de Leo Macau Central (MACC) e da Associação dos Embaixadores do Património de Macau (MHAA).

E.S.