Sulu Sou volta a pedir mais restrições de altura para as construções junto ao Farol da Guia

O deputado vai apresentar hoje uma interpelação escrita ao Executivo reiterando o pedido que tem vindo a ser feito: Que sejam revistos os limites altimétricos para construções junto ao Farol da Guia. Sulu Sou pergunta também como é que o Governo vai coordenar o plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural e com o futuro plano Director para dar mais visibilidade ao farol.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou quer ter a vista para o Farol da Guia mais desimpedida e, por isso, vai remeter hoje uma interpelação escrita ao Governo a pedir mais restrições para as construções em altura na Avenida Doutor Rodrigo Rodrigues e na Calçada do Gaio. O deputado democrata pergunta se o Executivo está disposto a intervir junto dos proprietários dos projectos de construção que prejudiquem a visibilidade do farol. Além disso, Sulu Sou pergunta ainda como é que o Governo vai coordenar o plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural e com o futuro plano Director, que irá a consulta pública ainda este ano.

Na interpelação, o vice-presidente da Associação Novo Macau começa por lembrar que o lado Sudoeste do Farol da Guia está a ser rodeado por edifícios altos, “danificando a cidade património mundial”. Sulu Sou chama a atenção para o facto de alguns arquitectos de Macau terem criticado as construções junto ao farol. Também o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia fez saber à UNESCO que “um prédio em construção na Calçada do Gaio” excede “desastrosamente” o limite de 52,5 metros, e que “a restrição de 90 metros de altura para edifícios a serem construídos ao longo da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues é inadequada para a protecção da integridade visual e das principais linhas de visão do Farol da Guia”.

Assim, o deputado questiona uma das construções na Avenida Doutor Rodrigo Rodrigues: “Para salvaguardar a paisagem Sudeste do farol, o Governo pode activamente negociar com os accionistas do desenvolvimento privado do lote 134 para encontrar um plano que seja mais do interesse do público?”. Sulu Sou questiona ainda se o Governo vai, no futuro, tornar mais restritivas os critérios para construção ao longo da Avenida Doutor Rodrigo Rodrigues e até suspender a aprovação de projectos que influenciem negativamente a visibilidade para o farol.

Numa última pergunta, o democrata questiona a futura coordenação entre o plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, a Lei de Salvaguarda do Património Cultural e o futuro plano Director, que irá a consulta pública ainda este ano.

Há uma semana, Sulu Sou já tinha pedido às autoridades uma revisão do Despacho n.º 83/2008, de forma a “apertar” as cotas altimétricas máximas permitidas para a construção de edifícios nas imediações do farol.

Recorde-se que o Instituto Cultural disse não ser necessário “proceder à avaliação do impacto no património” dos projectos de construção na Avenida Doutor Rodrigo Rodrigues, apesar de reconhecer que um edifício inacabado na Calçada do Gaio excede, efectivamente, os “requisitos de limite de altura aprovados” por lei. A resposta veio na sequência de o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia ter endereçado uma carta ao Comité do Património Mundial da UNESCO sobre o risco de destruição da “integridade visual” do farol mais antigo da costa chinesa.