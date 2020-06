John Lee reuniu-se com Ho Iat Seng para falar sobre lei da segurança nacional

O secretário para a Segurança de Hong Kong, John Lee, reuniu-se na tarde de sexta-feira com Ho Iat Seng. Segundo um comunicado divulgado, o encontro serviu para trocar opiniões sobre o regime jurídico de defesa da segurança nacional, que em Macau foi legislado em 2009 e que em Hong Kong será estabelecido por Pequim.

Segundo a nota, o Chefe do Executivo de Macau apresentou o regime jurídico em vigor na região e frisou que desde a entrada em vigor da lei de segurança nacional até ao momento, Macau não precisou de recorrer à mesma lei e sublinhou que “a implementação desta lei tem efeitos positivos na promoção da defesa da segurança nacional e ordem pública, em Macau”. Ho Iat Seng disse ainda que, apesar de a base legislativa entre as duas regiões ser diferente, pode “haver mais oportunidades de troca de opiniões em matéria do regime jurídico da defesa da segurança nacional e mecanismo de aplicação”.

Por seu lado, John Lee lembrou que Hong Kong terá uma lei de segurança nacional, que será imposta por Pequim, e falou sobre a lei de Macau, que, segundo o secretário da região vizinha, fez com que a sociedade de Macau se tenha mantido “estável e próspera a nível político, económico, bem-estar da população”. Para John Lee, a lei de segurança nacional de Macau é “um modelo de sucesso”.

Além disso, a reunião serviu também para “troca de ideias” sobre a prevenção e combate à epidemia nos dois território. Neste âmbito, Ho Iat Seng agradeceu a Hong Kong a “a ajuda ao regresso dos residentes a Macau quer, em Março, através do envio de veículos pelo Governo da RAEM ao Aeroporto Internacional de Hong Kong quer, em meados deste mês, através de embarcações que saem do Skypier do aeroporto, e ainda no auxilio da saída de estrangeiros que se encontram em Macau e regressam ao seu país de origem”.

